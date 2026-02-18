Kétgólos hátrány után tért magához a címvédő PSG

Hamar kétgólos hátrányba került, a Paris Saint-Germain 3–2-re győzött a Monaco vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapján, a nyolcaddöntőbe jutásért vívott francia párharc első felvonásán - tudósított az nso.hu.

Jogos a PSG-játékosok öröme, hiszen 0-2-ről fordítottak francia riválisuk ellen

Novemberben a Monaco Minamino Takumi góljával 1–0-ra legyőzte párizsi vendégét a francia bajnokságban, és a kedd esti mérkőzés első húsz perce azt a benyomást keltette, hogy a hercegségbeliek ezúttal is kiválóan felkészültek Luis Enrique csapatából.

Egy perc sem telt el a meccsből, amikor Nuno Mendes borzasztó keresztlabdáját Caio Henrique lefülelte, indította Alekszandr Golovint, akinek bal oldali beadásából az őrizetlen Folarin Balogun a hálóba fejelt, 1–0.

A statisztikák szerint ez volt a Monaco legkorábban szerzett, valamint a PSG legkorábban kapott gólja az európai kupaporondon.

A 18. percben is egy rossz párizsi labdaérintésből, Marquinhos ellenfélhez fejelt labdájából indult a monacói csapás, Golovin indított, és a Maghnes Akliouche-sal összejátszó Balogun ziccerből berúgta a második gólját, 2-0.

Tetézte a párizsi bajokat, hogy kisvártatva Vitinha tizenegyesét Philipp Köhn jobbra vetődve kiütötte (22. perc), Ousmane Dembélé pedig jelezte, hogy a már hétfőn kezelést igénylő lába nem bírja tovább (27. perc). Kétgólos hátrány, kihagyott büntető, lecserélt aranylabdás – mi jöhet még?!

Luis Enrique Désiré Douét küldte be Dembélé helyett, és a tavalyi BL-döntő hőse gyorsan megváltoztatta a mérkőzés képét: a 29. percben a 16-os bal oldaláról ballal pazar gólt rúgott a bal alsóba, 2–1, s a 41. percben megint csak ő vette célba a kaput, és bár Köhn kiütötte a labdát, a kipattanót Asraf Hakimi levette, majd a jobb alsóba lőtte, 2–2.

A második félidőben is gyorsan jött az első esemény: a 46. percben Golovin durván odalépett Vitinhának, és a videózás után Jesús Gil Manzano játékvezető piros lappal leküldte az oroszt a pályáról.

A második játékrész első felében - a létszámfölény ellenére - még eredménytelenül adogatták körbe a hazai védelmet a párizsiak, a 67. percben aztán egy villámgyors jobb oldali adogatás végén a középen érkező Douéhoz került a labda, aki 12 méterről ballal a bal alsó sarokba lőtt, 2–3.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) 2–3 (Balogun 1., 18., ill. D. Doué 29., 67., Hakimi 41.)

Kiállítva: Golovin (48., Monaco)

További keddi eredmények:

Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5–2

Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 0–1

Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 2–0



