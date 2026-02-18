Féltucatot lőtt a Newcastle

Anthony Gordon az első féldőben négyszer volt eredményes, összességében már tízgólos az idei Bajnokok Ligája-idényben, és a második helyre lépett előre a góllövőlistán. Egyébiránt a 24 éves csatár - az UEFA statisztikája szerint - a második angol játékos, aki négy találatot szerzett BL-mérkőzésen, korábban csak Harry Kane-nek sikerült ez a bravúr még 2024 szeptemberében a Dinamo Zagreb ellen. Sőt a Newcastle futballistája mindössze a második labdarúgó, aki négy gólt szerzett egy Bajnokok Ligája-mérkőzés első félidejében. A brazil Luiz Adriano 2014 októberében a Sahtar Donyeck légiósaként ért el hasonló teljesítményt a BATE Boriszov elleni 7–0-s győzelemnél, sőt azon a találkozón végül öt gólt szerzett.

Története során a Newcastle először zárt hat góllal nemzetközi kupamérkőzést, egyben a második angol klub, amely idegenben, a BL kieséses szakaszában talált be ellenfelének legalább hatszor. Az angol csapatok között az Arsenal tartja a rekordot a tavalyi idény nyolcaddöntőjében a PSV otthonában aratott 7–1-es sikerrel.

A visszavágót jövő kedden rendezik.

Eredmények, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések: Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) 1–6 (0–5) gólszerzők: Csafargulijev (55.), illetve Gordon (3., 32., 34., 45+1. – a másodikat és a negyediket tizenegyesből), Thiaw (8.), Murphy (72.)

Később: Olimpiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) 21.00, Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz) 21.00, Club Brugge (belga)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00.