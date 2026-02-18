Ezt kínálja szerdán a téli olimpia

A milánói-cortinai téli olimpia szerdai programjában alpesi sí, curling, hódeszka, jégkorong, rövidpályás gyorskorcsolya, sífutás, sílövészet és szabadstílusú sí is szerepel.

Tovább robog a téli olimpia: február 18-án hat magyar is versenybe száll

ALPESISÍ (1) női műlesiklás (Tóth Zita) 1. futam 10.00 és 2. futam 13.30.

CURLING női selejtező: Kína-Dánia, Egyesült Államok - Nagy-Britannia, Svédország-Koreai Köztársaság 9.05, Nagy-Britannia - Japán, Svájc-Dánia, Kanada-Olaszország, Kína-Svédország 19.05 férfi selejtező: Olaszország-Kanada, Kína-Csehország, Norvégia-Svájc, Egyesült Államok - Nagy-Britannia 14.05,

HÓDESZKA (2) férfi slopestyle döntő 11.20 női slopestyle döntő 14.30,

JÉGKORONG férfiak, negyeddöntő: Szlovákia-Németország 12.10, Kanada-Csehország 16.40, Finnország-Svájc 18.10, Egyesült Államok-Svédország 21.10,

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (2) férfi 500 m negyeddöntő (Moon Wonjun), elődöntő, döntő, női 3000 m-es váltó döntő 20.15,

SÍFUTÁS (2) női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám) selejtező 9.45 és 10.15, döntő 11.45 és 12.15 SÍLÖVÉSZET (1) 4x6 km női váltó 14.45,

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1) női ugrás, selejtező 10.00 és 10.45, döntő 13.00.