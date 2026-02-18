A Ferencváros ismerős rivális ellen juthat a nyolcaddöntőbe

A mostani szezonban már negyedszer csap össze csütörtökön a magyar bajnok Ferencváros a bolgár Ludogoreccel és egy jó bulgáriai eredménnyel megalapozhatja nyolcaddöntőbe jutását a labdarúgó Európa-ligában. A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik a Groupama Arénában.

Túlságosan nagy meglepetést vélhetően egyik fél sem tud majd okozni a másiknak, tekintettel arra, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer találkoztak a jelenlegi idény elején, majd az El főtábláján Budapesten csaptak össze egymással. A Ferencváros számára nem tűnik kellemetlen ellenfélnek a razgradi csapat, a BL-selejtezőben a gól nélküli idegenbeli döntetlen után ugyanis Budapesten 3-0-s hazai sikerrel ért véget a meccsük, az El-ben pedig 3-1-re diadalmaskodott az FTC.

Figyelemreméltó ugyanakkor a Ludogorec jó sorozata, a bolgár együttes ugyanis január vége óta ötmérkőzéses győzelmi szériában van, előbb az El-főtábla utolsó fordulójában otthon verte 1-0-ra a francia Nice-t, aztán bolgár szuperkupát nyert a Levszki Szófia 1-0-s legyőzésével, s ugyanezzel az ellenféllel szemben nyolc nappal később a Bolgár Kupában is ugyanilyen arányban nyert. Mindezek mellett az elmúlt hetekben két bajnoki mérkőzésén is diadalmaskodott a Per-Matias Högmo által irányított csapat, amely a norvég szakember november eleji érkezése óta 14-ből csak egy tétmeccset veszített el, január 22-én, a skót Rangers otthonában az El-ben.

Ennél hullámzóbb teljesítményt nyújtott az elmúlt csaknem egy hónapban az FTC: Robbie Keane vezetőedző tanítványai január 22-én 1-1-es döntetlent játszottak az El-főtáblán a vendég Panathinaikosszal, majd a bajnokságban kikaptak otthon a Győrtől, aztán Nottinghamben "szaladtak bele" egy 4-0-s vereségbe. Február első felében a Paks és az Újpest felett aratott diadalokkal javított a zöld-fehér alakulat, amely a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében magabiztosan (4-0) búcsúztatta a másodosztályú Csákvárt. A legutóbbi bajnoki fordulóban viszont Zalaegerszegen 3-1-re kapott ki a Ferencváros, igaz, a szakmai stáb tagjai élesen kritizálták a játékvezetők teljesítményét, Keane emiatt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón való részvételt sem vállalta, helyette a másodedző Leandro nyilatkozott meglehetősen negatívan a bírókról.

A Fizz Ligában elért eredmények alapján ugyanakkor nem igazán lehet megjósolni az FTC nemzetközi kupában nyújtott teljesítményét, az alapszakaszban ugyanis számos alkalommal megmutatta már a csapat, hogy nála magasabban jegyzett riválisokkal szemben is képes a győzelemre. A főtáblát négy siker és három döntetlen mellett egyetlen vereséggel zárta a zöld-fehér együttes, a legyőzött riválisok között pedig a Ludogorec mellett ott volt az osztrák Salzburg, a belga Genk, valamint a skót Rangers is, de az isztambuli Fenerbahce, valamint a cseh Viktoria Plzen a Panathinaikoszhoz hasonlóan egyaránt 1-1-es döntetlenre volt csak képes a Ferencvárossal szemben.

Robbie Keane az El-rájátszásban már bevetheti a téli átigazolási időszakban - részben Varga Barnabás és Tóth Alex távozása miatt - igazolt futballistákat, így például a horvát csatárt, Franko Kovacevicet, aki a Győr és az Újpest ellen is eredményes volt.

A Ferencváros 2019 óta immár nyolcadik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel, s az eddigi hét összecsapásból csupán egyet nyert meg a bolgár csapat, az örökmérlegben emellett négy FTC-siker és két döntetlen szerepel.

A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik a Groupama Arénában, a továbbjutó pedig a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd.