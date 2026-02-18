Sport
A Barcelona simán legyőzte a Szegedet
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában, szerdán történt
Az iram nem volt magas, a katalánok is "takarékon" játszottak, mégis magabiztosan tartották négy-ötgólos előnyüket. Védekezésben és támadásban sem találta a ritmust a hazai együttes, egyedül Sebastian Frimmel tudott lépést tartani az ellenféllel, az első húsz percben három gólt szerzett.
Apelgren a 22. percben másodszor is időt kért, de ez sem hozott változást. A Barcelona nem ütközött komolyabb ellenállásba, kényelmes tempóban növelte a különbséget - volt egy 7-1-es és két 4-0-s sorozata is -, és két perccel a szünet előtt már tíz góllal vezetett, amire még egyet rá is tett. Az első félidő hajrájára gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés.
A második felvonásban rá sem lehetett ismerni a Magyar Kupa-címvédőre, olyan motiváltan játszott, illetve olyan taktikusan támadott és hatékonyan védekezett. A 37. percben még 14-26 volt az állás, 12 perccel később viszont már csak 28-23-ra vezetett a spanyol bajnoki címvédő. Ekkor még 11 perc volt hátra a találkozóból, ezért Antonio Ortega vezetőedző időt kért. Ennek hatására csapata egy 4-0-s szériával ismét megnyugtató különbséget alakított ki, és végül 35-27-re nyert úgy, hogy mindössze kilenc lövést rontott a hatvan perc során.
A szegedieknél Imanol Garciandía öt, Lazar Kukic négy góllal, Mikler Roland kettő, Tobias Thulin négy védéssel zárt. A túloldalon Aleix Gómez kilenc, Domen Makuc hét találattal, Emil Nielsen 11 védéssel vette ki részét a sikerből.
A két együttes 28. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi kupaporondon, egy döntetlen és hat Szeged-siker mellett immár 21 Barcelona-győzelmet számlál a párharc.
Az öt győzelemmel és hat vereséggel álló csongrádiak jövő csütörtökön a Paris Saint-Germain otthonában folytatják szereplésüket a BL csoportkörében.
Eredmény, csoportkör, 11. forduló, B csoport: OTP Bank-Pick Szeged - Barcelona (spanyol) 27-35 (10-21)
lövések/gólok: 40/27, illetve 44/35 gólok hétméteresből: 1/1, illetve 5/4 kiállítások: 4, illetve 2 perc