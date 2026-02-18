Sport
Visszatérnek a keleti paralimpikonok!
Hat orosz és négy fehérorosz versenyző indulhat a 2026-os paralimpián
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Stringer
A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) keddi döntése azt jelenti, hogy a két ország képviselői visszatérhetnek a nemzetközi színtérre azt követően, hogy a 2022-es pekingi paralimpián nem indulhattak, mivel közvetlenül a játékok előtt kezdődött el az ukrajnai háború.
Craig Spence, az IPC kommunikációs igazgatója jelezte, hogy az orosz és fehérorosz paralimpikonokat „bármely más ország” sportolóival azonos módon fogják kezelni.