Sport

Visszatérnek a keleti paralimpikonok!

Hat orosz és négy fehérorosz versenyző indulhat a 2026-os paralimpián

MH/ MTI
 2026. február 18. szerda. 4:04
Hat orosz és négy fehérorosz sportoló indulhat saját zászlaja alatt a március 6. és 15. közötti milánói-cortinai paralimpián.

Visszatérnek a keleti paralimpikonok!
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Stringer

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) keddi döntése azt jelenti, hogy a két ország képviselői visszatérhetnek a nemzetközi színtérre azt követően, hogy a 2022-es pekingi paralimpián nem indulhattak, mivel közvetlenül a játékok előtt kezdődött el az ukrajnai háború.

Craig Spence, az IPC kommunikációs igazgatója jelezte, hogy az orosz és fehérorosz paralimpikonokat „bármely más ország” sportolóival azonos módon fogják kezelni.

