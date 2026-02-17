2026. február 18., szerda

Előd

EUR 378.19 Ft
USD 319.23 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Vinícius Júnior gólja Real-győzelmet ért idegenben

A Benfica mesterét, José Mourinhót kiállították, ettől függetlenül még Madridban köthet ki

MH
 2026. február 17. kedd. 23:28
Megosztás

A Bajnokok Ligája rájátszásában megismétlődött az alapszakasz egyik legőrültebb párosítása, ugyanis a Benfica ismét a Real Madridot fogadta hazai pályán.

Vinícius Júnior gólja Real-győzelmet ért idegenben
Vinicius Junior (kékben) gólja győzelmet ért Lisszabonban
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Feszült hangulatú meccset nyertek a madridiak Lisszabonban.

BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS
BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 0–1 (0–0)
Lisszabon, Estádio da Luz, Vezette: Letexier (francia)
BENFICA: Trubin – A. Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Schejderup (Szudakov, 74.), Aursnes (L. Cabral, 80.), Barreiro – Prestianni (Lukébakio, 81.) – Rafa Silva (Ríos, 74.), Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Á. Carreras (Carvajal, 90+9.) – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, 90+4.) – Arda Güler (Brahim Díaz, 86.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Vinícius Júnior (50.)

A visszavágót jövő szerdán rendezik Madridban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink