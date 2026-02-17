Sport
Vinícius Júnior gólja Real-győzelmet ért idegenben
A Benfica mesterét, José Mourinhót kiállították, ettől függetlenül még Madridban köthet ki
Feszült hangulatú meccset nyertek a madridiak Lisszabonban.
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS
BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 0–1 (0–0)
Lisszabon, Estádio da Luz, Vezette: Letexier (francia)
BENFICA: Trubin – A. Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Schejderup (Szudakov, 74.), Aursnes (L. Cabral, 80.), Barreiro – Prestianni (Lukébakio, 81.) – Rafa Silva (Ríos, 74.), Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Á. Carreras (Carvajal, 90+9.) – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, 90+4.) – Arda Güler (Brahim Díaz, 86.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Vinícius Júnior (50.)
A visszavágót jövő szerdán rendezik Madridban.