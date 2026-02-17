Sport
Újra szurkolhatunk kedvenc BL-csapatunknak
Négy mérkőzést rendeznek kedden a nyolcaddöntőbe jutásért a labdarúgó Bajnokok Ligájában
A Galatasaray a Juventust fogadja kedd este - Képünkön a Galata szerelésében Sallai Roland (b)
Fotó: Anadolu via AFP/Cem Tekkesinoglu
Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a keddi és szerdai párharcok nyolc továbbjutója.
Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 18.45, Monaco (francia) – Paris Saint-Germain (francia) 21.00, Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 21.00, Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 21.00.
A visszavágókat jövő hét szerdán rendezik.