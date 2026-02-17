2026. február 17., kedd

Előd

Újra szurkolhatunk kedvenc BL-csapatunknak

Négy mérkőzést rendeznek kedden a nyolcaddöntőbe jutásért a labdarúgó Bajnokok Ligájában

MH/ MTI
 2026. február 17. kedd. 9:43
Frissítve: 2026. február 17. 10:27
A címvédő Paris Saint-Germain a szintén francia Monaco otthonába, a 2024-es győztes Real Madrid pedig a Benficához látogat. Pályára lép Sallai Roland csapata, a Galatasaray is, amely a Juventus ellen pályáválasztóként kezdi a párharcot.

A Galatasaray a Juventust fogadja kedd este - Képünkön a Galata szerelésében Sallai Roland (b)
Fotó: Anadolu via AFP/Cem Tekkesinoglu

Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a keddi és szerdai párharcok nyolc továbbjutója.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 18.45, Monaco (francia) – Paris Saint-Germain (francia) 21.00, Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 21.00, Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 21.00.

A visszavágókat jövő hét szerdán rendezik.

