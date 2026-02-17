2026. február 17., kedd

Szoboszlaié lett január legszebb liverpooli gólja

A szurkolói szavazás után a lista első helyén a magyar válogatott kapitánya szerepel

MH/MTI
 2026. február 17. kedd. 22:51
Szoboszlai Dominiké lett a legszebb januári gól az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Liverpoolnál.

Szoboszlai berúgta
Fotó: NurPhoto via AFP/MI News

A klub honlapjának beszámolója szerint az egyesület csapatai – az utánpótlás és női együtteseket is beleértve – összesen 59 találatot jegyeztek az előző hónapban, a szurkolói szavazás után pedig a lista első helyén a magyar válogatott kapitánya szerepel a Barnsley ellen 4-1-re megnyert FA Kupa-találkozón 23 méterről eleresztett bombájával.

A 25 éves középpályás a rangsor harmadik és ötödik helyén is megtalálható két szabadrúgásgóllal, az egyiket az Olympique Marseille, a másikat a Bournemouth ellen szerezte.

