Sérülés miatt lemarad Tóth Balázs csapattársa a tornáról

Súlyosan megsérült, így lemarad a nyári labdarúgó-világbajnokságról Lewis Miller, a magyar válogatott Tóth Balázst is foglalkoztató Blackburn Rovers ausztrál védője.

A helyi szövetség keddi közlése alapján a 25 éves szélső hátvédnek a vasárnapi, Queens Park Rangers elleni, idegenben 3-1-re megnyert angol másodosztályú bajnoki mérkőzésen – mindössze nyolc percnyi játék után – szakadt el az Achilles-ina, ami miatt megműtötték és kilenc hónapos kihagyás vár rá.

Miller két gólt is szerzett a világbajnoki selejtezőkön, így kulcsszerepe volt az ausztrálok kijutásában.

A június 11-én kezdődő, 48 csapatos világbajnokságnak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, az ausztrálok a házigazda amerikaiak és a paraguayiak mellett a szlovák, koszovói, török, román négyes egyikével szerepelnek majd a D csoportban.