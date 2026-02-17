Sport
Sérülés miatt lemarad Tóth Balázs csapattársa a tornáról
Nem fog tudni részt venni nyári labdarúgó-világbajnokságonl Lewis Miller
A helyi szövetség keddi közlése alapján a 25 éves szélső hátvédnek a vasárnapi, Queens Park Rangers elleni, idegenben 3-1-re megnyert angol másodosztályú bajnoki mérkőzésen – mindössze nyolc percnyi játék után – szakadt el az Achilles-ina, ami miatt megműtötték és kilenc hónapos kihagyás vár rá.
Miller két gólt is szerzett a világbajnoki selejtezőkön, így kulcsszerepe volt az ausztrálok kijutásában.
A június 11-én kezdődő, 48 csapatos világbajnokságnak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, az ausztrálok a házigazda amerikaiak és a paraguayiak mellett a szlovák, koszovói, török, román négyes egyikével szerepelnek majd a D csoportban.