Ők lettek kedden olimpiai bajnokok

A norvégok megint két arannyal gazdagodtak

MH
 2026. február 18. szerda. 6:53
A milánói-cortinai téli olimpia keddi versenynapján hat számban avattak győztest, a norvégok két számban is diadalmaskodni tudtak.

A férfi kettes bobosoknál Németország (Johannes Lochner, Georg Fleischhauer) nyerte a téli olimpiát
Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

BOB férfi kettes: Németország (Johannes Lochner, Georg Fleischhauer),

ÉSZAKI ÖSSZETETT egyéni nagysánc: Jens Luraas Oftebro (Norvégia),

GYORSKORCSOLYA férfi üldözéses csapatverseny: Olaszország (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti), női üldözéses csapatverseny: Kanada (Ivania Blondin, Valérie Maltais, Isabella Weidemann),

SÍLÖVÉSZET férfi 4x7,5 km váltó: Franciaország (Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot),

SZABADSTÍLUSÚ SÍ férfi big air: Tormod Frostad (Norvégia)

