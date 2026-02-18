Sport
Ők lettek kedden olimpiai bajnokok
A norvégok megint két arannyal gazdagodtak
BOB férfi kettes: Németország (Johannes Lochner, Georg Fleischhauer),
ÉSZAKI ÖSSZETETT egyéni nagysánc: Jens Luraas Oftebro (Norvégia),
GYORSKORCSOLYA férfi üldözéses csapatverseny: Olaszország (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti), női üldözéses csapatverseny: Kanada (Ivania Blondin, Valérie Maltais, Isabella Weidemann),
SÍLÖVÉSZET férfi 4x7,5 km váltó: Franciaország (Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot),
SZABADSTÍLUSÚ SÍ férfi big air: Tormod Frostad (Norvégia)