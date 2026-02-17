Nyéki Balázs szerint jót tesz a sportágnak az FTC-Recco párharc

Nyéki Balázs, a Bajnokok Ligájában címvédő FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője szerint jót tesz a sportágnak, hogy a gárda már a negyeddöntős körben összekerült az olasz Pro Reccóval.

„A vízilabdának jót tesz egy ilyen párosítás. A sportág kedvelői örülhetnek, hogy lesz egy újabb FTC-Pro Recco Budapesten fantasztikus keretek között és most Olaszországban is megmérkőzünk” – idézte a zöld-fehérek honlapja a Magyar Sportújságírók Szövetsége szavazásán az elmúlt év legjobb edzőjének választott szakembert.

A két csapat ebben a szezonban már játszott egymással tétmérkőzést, az októberi Európai Szuperkupa-döntőben a Ferencváros diadalmaskodott. Azt megelőzően az Egyesült Államokban találkozott bemutató meccseken a két együttes.

A két sztárcsapat egymás ellen kezdi a negyeddöntős csoportkört március 4-én 20.30 órától, a Komjádi Uszodában.

A Ferencvárosnak olasz riválisa mellett a horvát Mladost Zagrebbel és a német Waspo Hannoverrel kell megküzdenie a négyes döntőt érő két továbbjutó helyért.

„A Mladost óriási építkezésbe kezdett, hogy visszaállítsa a klub renoméját, ugyanis egy hétszeres BL-győztes csapatról beszélünk, amely jelenleg a legerősebb horvát együttes, több válogatott játékossal a keretben. A Hannoverhez hasonlóan ők is nagy tettet vittek véghez azzal, hogy a világsztárokkal teletűzdelt szerb Radnickit szorították maguk mögé. Nehéz lesz ellenük nyerni Budapesten és Zágrábban” – mondta Nyéki Balázs.

A másik négyesben az olasz Brescia, a szerb Novi Beograd, a Vigvári Vincét és Burián Gergelyt foglalkoztató spanyol CNA Barceloneta, valamint Zalánki Gergő és Angyal Dániel klubja, a görög Olympiakosz küzd majd a továbbjutásért.

Az első negyeddöntős játéknap március 3-4-e. A négyes döntőre június 11-13-án kerül sor.