Maria Pavlova: Ennél jobban nem csinálhattuk volna

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a kűrjét mutatja be a műkorcsolyázó párosok versenyében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 16-án.

"Ez volt a legjobb teljesítményünk, egyszerűen tökéletes volt. Ennél jobban nem is csinálhattuk volna se most a kűrben, se egy nappal ezelőtt a rövidprogramban. Nagyon boldogok vagyunk azzal, amit elértünk, amit mutattunk a jégen" - kezdte értékelését a 21 éves műkorcsolyázó, aki kiemelte, rendkívül büszkék magukra.

"Az utolsó, legjobb négyet felvonultató csoportban szerepelhettünk, amire nem is számítottunk, ez számunkra is meglepetés volt. Amikor a jégre léptünk, egymásra néztünk, és tudtuk, hogy megcsináljuk a programunkat. Onnantól teljesen elszállt az idegesség" - fogalmazott Pavlova. "Amikor ott ültünk a dobogósok között és vártuk a hátralévő duók eredményeit, akkor nem igazán reménykedtünk, mert mi annál többet nem tehettünk, minthogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtottuk. Innentől a bírók adják a pontokat nekünk is és másoknak is. Persze kis szomorúság van bennünk a negyedik hely miatt, főleg két tökéletes programmal, miközben mások hibáztak, de ezt el kell fogadnunk".

A 2024-es világbajnokságon, illetve a tavalyi és a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon is negyedik, idén viszont a kontinensviadalon bronzérmes Pavlova arról is szót ejtett, hogy nagyon sok ember támogatta őket Magyarországról, vasárnap a rövidprogram után rengeteg üzenetet kaptak a magyar szurkolóktól.

"Reméljük, a sikereinknek köszönhetően még többen kezdenek el korcsolyázni Magyarországon, ami párosban is több egységet eredményez majd" - mondta Pavlova.

A Pavlova, Sviatchenko páros az 1980-ban ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncosok után végzett pontszerző helyen műkorcsolyában, illetve a negyedik pozícióval folytatódott a magyarok 2006 óta tartó pontszerző sorozata a téli olimpiákon.