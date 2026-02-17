Lelőtték a legendás válogatott játékost

Sokkoló hírek érkeztek Ausztráliából. Az egykori új-zélandi rögbisztár, Matt Utai ugyanis élet-halál között lebeg, miután lövöldözés áldozata lett Sydney-ben.

A 44 éves korábbi sportolót a hírek szerint egy úgynevezett „drive-by”, azaz autós támadás során érték lövések, és a beszámolók szerint kritikus állapotban szállították kórházba - írja az origo.hu.

Az életéért küzd Matt Utai

A kiérkező mentőegységek a helyszínen látták el a többszörös lőtt sérüléseket szenvedett férfit, majd azonnal kórházba vitték. A hatóságokkal párhuzamosan a tűzoltók egy közeli helyszínre is riasztást kaptak, ahol egy SUV teljes terjedelmében égett.

A nyomozók gyanúja szerint a kiégett jármű kapcsolatban állhat a támadással. A NSW Police közleménye szerint a tüzet a Fire and Rescue NSW egységei oltották el, az autót pedig lefoglalták igazságügyi szakértői vizsgálatra. A rendőrség átfogó vizsgálatot indított, és a két helyszínt egy ügyként kezeli.

Matt Utai neve nem ismeretlen a rögbirajongók számára. A sportoló négyszer ölthette magára hazája válogatott mezét, pályafutása csúcsát pedig a Canterbury Bulldogs csapatával érte el, amellyel 2004-ben megnyerte a National Rugby League-t. Utai 2002 és 2009 között összesen 127 mérkőzésen szerepelt a klub színeiben.

Később a Wests Tigers együtteséhez igazolt, ahol tovább gyarapította a pontjait az ausztrál élvonalban. A volt szélső a gyorsaságáról és ponterős játékáról volt ismert, karrierje során a liga egyik megbízható befejezőjeként tartották számon.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a támadás indítékáról, a nyomozás folyamatban van. A sportvilág és a szurkolók világszerte szorítanak Utai felépüléséért.