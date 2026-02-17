2026. február 17., kedd

Előd

EUR 377.64 Ft
USD 318.28 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Kedden hét számban avatnak olimpiai bajnokot

Folytatódik a téli olimpia

MH
 2026. február 17. kedd. 9:55
Megosztás

Bob, curling, északi összetett, gyorskorcsolya, hódeszka, jégkorong, műkorcsolya, sílövészet és szabadstílusú sí is a keddi program része lesz.

Kedden hét számban avatnak olimpiai bajnokot
A csehek ott lesznek a február 17-i férfi selejtező elődöntőjében is - képünkön Julie Zelingrova (balra) és a cseh Vit Chabicovsky (jobbra) a curling vegyes párosok körmérkőzésén versenyeznek a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok során (illusztráció)
Fotó: AFP/Odd Andersen

BOB (1) férfi kettes 3. futam 19.00 és 4. futam 21.05,

CURLING férfi selejtező: Svájc-Svédország, Egyesült Államok-Kína, Csehország-Németország 9.05, Németország-Svájc, Egyesült Államok-Olaszország, Kanada - Nagy-Britannia, Svédország-Norvégia 19.05 női selejtező: Svédország-Kanada, Olaszország-Japán, Dánia-Egyesült Államok, Koreai Köztársaság-Svájc 14.05,

ÉSZAKI ÖSSZETETT (1) egyéni nagysánc 10.00, 10 km-es sífutás 13.45

GYORSKORCSOLYA (2) férfi és női és üldözéses csapatverseny elődöntő 14.30, döntő 16.28,

HÓDESZKA (1) női slopestyle döntő 13.00,

JÉGKORONG férfiak, a negyeddöntőbe jutásért: Németország-Franciaország 12.10, Svájc-Olaszország 12.10, Csehország-Dánia 16.40, Svédország-Lettország 21.10,

MŰKORCSOLYA női rövidprogram 18.45,

SÍLÖVÉSZET (1) 4x7,5 km férfi váltó 14.30,

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1) női és férfi ugrás selejtező 10.45 és 13.30 férfi big air döntő 19.30.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink