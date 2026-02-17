Sport
Kedden hét számban avatnak olimpiai bajnokot
Folytatódik a téli olimpia
BOB (1) férfi kettes 3. futam 19.00 és 4. futam 21.05,
CURLING férfi selejtező: Svájc-Svédország, Egyesült Államok-Kína, Csehország-Németország 9.05, Németország-Svájc, Egyesült Államok-Olaszország, Kanada - Nagy-Britannia, Svédország-Norvégia 19.05 női selejtező: Svédország-Kanada, Olaszország-Japán, Dánia-Egyesült Államok, Koreai Köztársaság-Svájc 14.05,
ÉSZAKI ÖSSZETETT (1) egyéni nagysánc 10.00, 10 km-es sífutás 13.45
GYORSKORCSOLYA (2) férfi és női és üldözéses csapatverseny elődöntő 14.30, döntő 16.28,
HÓDESZKA (1) női slopestyle döntő 13.00,
JÉGKORONG férfiak, a negyeddöntőbe jutásért: Németország-Franciaország 12.10, Svájc-Olaszország 12.10, Csehország-Dánia 16.40, Svédország-Lettország 21.10,
MŰKORCSOLYA női rövidprogram 18.45,
SÍLÖVÉSZET (1) 4x7,5 km férfi váltó 14.30,
SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1) női és férfi ugrás selejtező 10.45 és 13.30 férfi big air döntő 19.30.