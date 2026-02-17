Sport
Hétfőn nyertek olimpiai aranyat
A milánói-cortinai téli olimpia hétfői versenynapján hat számban avattak győztest
A műkorcsolyázó párosok versenyét a japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi kettős (középen) nyerte
Fotó: CEMAL YURTTAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP
ALPESISÍ (1) férfi műlesiklás: Loic Meillard (Svájc),
BOB (1) női egyes: Elana Meyers Taylor (Egyesült Államok),
MŰKORCSOLYA (1) páros: Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán),
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (1) női 1000 m: Xandra Velzeboer (Hollandia),
SÍUGRÁS (1) férfi nagysánc csapat: Ausztria (Jan Hörl, Stephan Embacher),
SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1) női big air: Megan Oldham (Kanada)