Hétfőn nyertek olimpiai aranyat

A milánói-cortinai téli olimpia hétfői versenynapján hat számban avattak győztest

MH
 2026. február 17. kedd. 7:59
A téli olimpia második hetének első napján alpesi síben, bobban, műkorcsolyában, rövidpályás gyorskorcsolyában, síugrásban és szabadstílusú síben találtak gazdára az érmek és az értékes helyezések.

A műkorcsolyázó párosok versenyét a japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi kettős (középen) nyerte
Fotó: CEMAL YURTTAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

ALPESISÍ (1) férfi műlesiklás: Loic Meillard (Svájc),

BOB (1) női egyes: Elana Meyers Taylor (Egyesült Államok),

MŰKORCSOLYA (1) páros: Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán),

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (1) női 1000 m: Xandra Velzeboer (Hollandia),

SÍUGRÁS (1) férfi nagysánc csapat: Ausztria (Jan Hörl, Stephan Embacher),

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1) női big air: Megan Oldham (Kanada)

