Hat magyar szerepel az olimpia szerdai programjában

Elsőként a sífutók férfi és női szabadstílusú csapatsprint számában Kónya Ádám és Büki Ádám, illetve Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda lesz érdekelt. Előbbiben 27, utóbbiban 26 páros áll rajthoz, melyek közül nemenként 15 jut a döntőbe, de erre a magyaroknak kevés esélyük van. A szám nagy érdeklődésre tart számot, mivel a mostani játékokon gyűjtött négy aranyérmével Johannes Hösflot Klaebo minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává vált, s amennyiben Einar Hedegarttal párt alkotva ötödször is diadalmaskodik a Fiemme-völgyben, úgy tizedik ötkarikás elsőségét ünnepelné.

Ugyancsak az Alpokban, de Cortinában női műlesiklásban Tóth Zita lesz érdekelt. A Vasas 23 éves versenyzője bátor, kockáztatós menetet ígért a kedvenc számában. Azt már bizonyította az idény során, hogy ha sikerrel végigviszi mindkét menetét, akkor a legjobbak között is helytáll. Tavaly novemberben 25. lett a finnországi vk-futamon, azaz kilenc évvel Miklós Edit után sikerült magyar sízőnek a legjobb harminc között zárnia és vk-pontot szereznie. A nagy esélyes az amerikai Mikaela Shiffrin, aki ugyanakkor eddigi két számában lemaradt a dobogóról Cortinában. A 108 vk-győzelemmel minden idők legeredményesebb alpesisízője, ebben az idényben a nyolc műlesikló versenyből hetet megnyert, az egyetlen kivétel alkalmával pedig másodikként zárt.

Rövidpályás gyorskorcsolyában ezúttal egyetlen magyar, a dél-koreai születésű Moon Wonjun lesz érdekelt, aki két remek előzést bemutatva bravúrral jutott a negyeddöntőbe. Érdekesség, hogy ismét együtt szerepel majd selejtezős ellenfeleivel, a tavaly világbajnok kanadai Steven Dubois-val és az egy éve mögötte ezüstérmes kazah Gyenyisz Nyikisával. Moon eddigi futásai alapján képes lehet a legjobb tízbe is jutni. Amennyiben a holland Jens van 't Wout diadalmaskodik, mindhárom egyéni távot megnyerné. Emellett a 3000 méteres női váltóverseny döntőjét rendezik még meg, melyben a lehető legerősebb négy csapat csap össze egymással: az olasz, a holland, a kanadai és a dél-koreai. Ha a házigazdák dobogóra állhatnak, akkor Arianna Fontana megszerzi 14. ötkarikás medálját, mellyel - megelőzve a vívó Edoardo Mangiarottit - egyedüli olasz csúcstartóvá lép elő.

A hódeszkásoknál férfi és női slopestyle-ban, a szabadstílusú sízőknél női ugrásban, míg a sílövők a 4x6 kilométeres női váltóversenyben avatnak bajnokot.

Szerdán már a negyeddöntő összecsapásait rendezik a férfi jégkorongtornán: Szlovákia-Németország, Finnország-Svájc, Kanada-Csehország párharcra kerül sor, míg az Egyesült Államok válogatottja a svéd vagy a lett együttessel játszik majd.