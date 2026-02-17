Fontos a fiatalok sportolásra ösztönzése

A fiatalok sportolásra ösztönzése a sportállamtitkárság egyik legfontosabb feladata – hangsúlyozta a Honvédelmi minisztérium sportért felelős államtitkára kedden a Sportoló Nemzet roadshow szerencsi állomásán.

Schmidt Ádám hangsúlyozta, számos kutatás igazolja, hogy a rendszeres sportolás nemcsak az egészségi állapotra van hatással

Schmidt Ádám újságíróknak nyilatkozva elmondta, a Sportoló Nemzet Program célja nemcsak a fiatalok, hanem a középkorúak és az idősebb korosztály megszólítása is.

Közölte, a programnak már több mint 85 ezer regisztrált tagja van, akik számos kedvezményben részesülhetnek, így például a hat látványcsapatsport bajnoki mérkőzéseit országszerte ingyenesen látogathatják, emellett több állami tulajdonú sportlétesítménybe kedvezményes belépőt válthatnak.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy a 2025/26-os tanév a Sportoló Nemzet Tanév nevet viseli, amelynek keretében valamennyi közintézményben hangsúlyt kap a sportolás fontossága. A több mint egy éve zajló roadshow során országszerte számos városba és településre látogatnak el, ahol a helyi sportegyesületeket és a fiatalokat hozzák össze, bemutatva a térségben elérhető sportolási lehetőségeket.

Schmidt Ádám az MTI kérdésére elmondta, a visszajelzések kifejezetten pozitívak, a rendezvényeket követően mérhetően nő az egyesületekhez csatlakozó fiatalok száma. Szerinte a sport napjainkban fontosabb szerepet tölt be a fiatalok életében, mint korábban, hiszen alternatívát kínál a digitális eszközökkel szemben.

Az államtitkár hangsúlyozta, számos kutatás igazolja, hogy a rendszeres sportolás nemcsak az egészségi állapotra, hanem a szellemi és fizikai teljesítményre, az alvásminőségre, az étkezési szokásokra és a társas beilleszkedésre is kedvező hatással van.

Schmidt Ádám úgy fogalmazott, az elmúlt másfél évtizedben megvalósult sportfejlesztések és állami támogatások eredményeként olyan létesítmények és feltételek jöttek létre, amelyek messze túlmutatnak az élsporton és elsősorban a mindennapi sportolást szolgálják.

A Sportoló Nemzet szerencsi állomásán nyolc iskola mintegy ezer diákja tíz különböző sportágat próbálhatott ki a Kulcsár Anita Városi Sportcsarnokban.