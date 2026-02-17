Sport
Egy óra sem kellett: Marozsán Fábián 59 perc alatt verte ellenfelét
A magyar teniszező a legapróbb hibát sem hagyta ellenfelének – a mérkőzés rekordidő alatt dőlt el
Marozsán Fábián tempója és precizitása villámcsapásként érte ellenfelét
Fotó: AFP/Paul Crock
A világranglista 48. helyezettje az első forduló keddi játéknapján a francia Ugo Humbert-t győzte le meglepően simán, mindössze 59 perc alatt.
A két játékos negyedszer találkozott egymással: 2023-ban a Davis Kupában és 2024-ben a párizsi olimpián Humbert, tavaly a müncheni tornán és ezúttal a magyar sportoló nyert.
A nyolcaddöntőben Fucsovics Mártonra (61.) a hetedik helyen kiemelt orosz Karen Hacsanov (18.) vár, Marozsán pedig az ötödikként rangsorolt orosz Andrej Rubljovval (14.) vagy a holland Jesper de Jonggal (86.) találkozik.
Eredmények, 1. forduló (a 16 közé jutásért):
Marozsán Fábián-Ugo Humbert (francia) 6:3, 6:1
korábban:
Fucsovics Márton-Hadi Habib (libanoni) 6:3, 6:3