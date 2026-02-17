2026. február 17., kedd

Előd

EUR 378.19 Ft
USD 319.23 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Egy óra sem kellett: Marozsán Fábián 59 perc alatt verte ellenfelét

A magyar teniszező a legapróbb hibát sem hagyta ellenfelének – a mérkőzés rekordidő alatt dőlt el

MH/ MTI
 2026. február 17. kedd. 17:43
Megosztás

Fucsovics Márton után Marozsán Fábián is a nyolcaddöntőbe jutott a 2,8 millió dollár (904 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás férfi tenisztornán.

Egy óra sem kellett: Marozsán Fábián 59 perc alatt verte ellenfelét
Marozsán Fábián tempója és precizitása villámcsapásként érte ellenfelét
Fotó: AFP/Paul Crock

A világranglista 48. helyezettje az első forduló keddi játéknapján a francia Ugo Humbert-t győzte le meglepően simán, mindössze 59 perc alatt.

A két játékos negyedszer találkozott egymással: 2023-ban a Davis Kupában és 2024-ben a párizsi olimpián Humbert, tavaly a müncheni tornán és ezúttal a magyar sportoló nyert.

A nyolcaddöntőben Fucsovics Mártonra (61.) a hetedik helyen kiemelt orosz Karen Hacsanov (18.) vár, Marozsán pedig az ötödikként rangsorolt orosz Andrej Rubljovval (14.) vagy a holland Jesper de Jonggal (86.) találkozik.

Eredmények, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Marozsán Fábián-Ugo Humbert (francia) 6:3, 6:1

korábban:

Fucsovics Márton-Hadi Habib (libanoni) 6:3, 6:3

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink