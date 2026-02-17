Sport
A második félidőben lefagyott a Juventus
Háromgólos előnyt szerzett a Galatasaray
A magyar válogatott szélső ezúttal is jobb oldali védőként futballozott, a vezetést pedig csapattársa, a brazil Gabriel Sara szerezte meg a 15. percben, de a török bajnok csupán egy percig örülhetett. Teun Koopmeiners ugyanis a középkezdés után egyenlített is, sőt a holland légiós a 32. percben duplázott.
Fordulás után egy másik holland, de a hazaiak játékosa, Noa Lang egyenlített, ami a Galatasaray 250. gólja volt a BEK-ben, illetve Bajnokok Ligájában. A kisebb jubileumnál azonban nem állt meg a házigazda, és a 60. percben Davinson Sánchez révén visszavette a vezetést. A kolumbiai védő találata után néhány perccel honfitársát, a Juventus légiósát, Juan Cabalt második sárga lappal kiállította a játékvezető, a törökök pedig gyorsan ki is használták az emberelőnyt, mert Lang a 75. percben a második gólját is megszerezte. A végeredményt a mindössze három perce pályán lévő Sacha Boey állította be a hajrában. A Galatasaray a 200. mérkőzését játszotta a legrangosabb európai kupasorozatban, ennyi összecsapása más török csapatnak még nem volt.
A visszavágót jövő héten szerdán rendezik Torinóban.
Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5–2 (1–2), gól: Gabriel Sara (15.), Lang (49., 75.), Sánchez (60.), Boey (86.), illetve Koopmeiners (16., 32.) piros lap: Cabal (67., Juventus), később: Monaco (francia) – Paris Saint-Germain (francia) 21.00, Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 21.00, Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 21.00.