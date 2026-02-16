Magyar bravúr az olimpián: Hibátlan kűrrel lett negyedik a Pavlova-Sviatchenko páros

A milánói-cortinai téli olimpiai játékok páros műkorcsolyaversenyében a magyar Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros éremesélyesként mutatta be kűrjét. A mieink késő este hibátlan produkciót mutattak be és az értékes negyedik helyet szerezték meg.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a kűrjét mutatja be a műkorcsolyázó párosok versenyében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 16-án

Tizenkét páros tett meg mindent a Milánói Jégcsarnokban azért, hogy a lehető legjobb eredményt érje el, mielőtt a mieink becsúsztak a jégre. Pavlováék előtt a rövid programban a vártnál gyengébben teljesítő, ám a kűrben csodálatos, rendkívül nehéz gyakorlatot bemutató, világbajnoki címvédő japán kettős, Miura Riku és Kihara Rjuicsi állt az élen, óriási fölénnyel, 231.24 ponttal, mintegy 23 (!) egységgel megelőzve a második kínaiakat - tudósított az nso.hu.

Amikor felcsendült Ursine Vulpine Without you című száma, Pavlova kéz a kézben Sviatchenkóval, mosolygósan, higgadt tekintettel kezdett, tökéletesen sikerült a tripla pörgetett emelés, fantasztikus volt a tripla Salchow, szemet kápráztatóan csinálták a dobott tripla Rittbergert is – gyönyörű, mondhatni, tökéletes programot tettek le a jégre. Ennél többet nem lehet tenni az éremért – 215.26 ponttal, életük legjobb eredményével stabilan a második helyre ugrottak.

Ezután csak az volt a kérdés, hogy a kanadai, a grúz és a német párosból megelőzi-e bármelyik, s ha igen, hányan a mieinket. A kanadaiak rontottak, mögénk kerültek, a grúzok pici hibákat ejtettek, ám erősebb gyakorlatuknak hála megelőztek minket, több mint hat ponttal.

A Minerva Fabienne Hase és Nikita Volodin német duón múlt minden, ha előttünk végeznek, nincs meg az érem. Jól sáfárkodtak a rövid programban felhalmozott előnyükkel, a harmadik helyre volt elegendő a teljesítményük, az egyben azt is jelentette, hogy a magyar kettős lecsúszott a dobogóról.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei páros, amit tudott, megtett, és nagyon értékes negyedik helyzet szerzett, az első pontszerző helyünket a milánói téli olimpián.

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

MŰKORCSOLYA, Páros, kűr, DÖNTŐ

1. Miura, Kihara (japánok) 231.24

2. Metelkina, Berulava (grúzok) 221.75

3. Hase, Volodin (németek) 219.19

4. Pavlova, Sviatchenko (magyarok) 215.26