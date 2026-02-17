Sport
Kikapott a címvédő Barcelona, újra a Real Madrid a tabella élén
Meglepetés született a katalán derbin
A találkozó ráadásában elszabadultak az indulatok, a Yamalt durván felrúgó Joel Roca piros lapot kapott a 99. percben.
La Liga, 24. forduló: Girona–FC Barcelona 2–1 (0–0), vasárnap játszották: Levante–Valencia 0–2 (0–0), Real Mallorca–Real Betis 1-2 (0-2), Oviedo–Athletic Bilbao 1-2 (1-0), Rayo Vallecano–Atlético Madrid 3-0 (2-0), szombaton játszották: Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (3–1), Espanyol–Celta Vigo 2-2 (0–1), Getafe–Villarreal 2–1 (1–0), Sevilla–Alavés 1–1 (1–0), pénteken játszották: Elche–Osasuna 0–0.
A tabella: 1. Real Madrid 60 pont, 2. FC Barcelona 58, 3. Villarreal 45, 4. Atlético Madrid 45...12 Girona 29...20. Oviedo 16.