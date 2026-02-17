Kanada-Egyesült Államok álomdöntő lesz a női jégkorongtornán

A hétfő esti elődöntőben a hősiesen védekező svájciak ellen a második harmad elején tört meg a jég, akkor a sérüléséből felépült kanadai csapatkapitány, Marie-Philip Poulin talált be, majd ismételni is tudott. A kiválóság az ötödik olimpiáján a huszadik gólját szerezte, és ez csúcsnak számít.

Az amerikaiak simán verték a svédeket az első elődöntőben

Nem adta fel az európai csapat, és a harmadik harmadban váratlanul szépített, de közelebb nem tudott férkőzni.

A női hoki 1998 óta van jelen az olimpia műsorán, és az eddigi hét fináléban hatszor a két tengerentúli gárda csapott össze. Az egyetlen kivétel a 2006-os torinói seregszemle volt, amikor a kanadaiak nyertek a svédekkel szemben.

Kanadának eddig öt arany- (2002, 2006, 2010, 2014, 2022) és két ezüstérme (1998, 2018), míg az Egyesült Államoknak két aranya (1998, 2018), négy ezüstje (2002, 2010, 2014, 2022) és egy bronza (2006) van.