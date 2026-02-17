2026. február 17., kedd

Sport

Kanada-Egyesült Államok álomdöntő lesz a női jégkorongtornán

Hősiesen küzdöttek a svájciak a második elődöntőben

MH/MTI
 2026. február 17. kedd. 5:59
A hétfő esti elődöntőben a hősiesen védekező svájciak ellen a második harmad elején tört meg a jég, akkor a sérüléséből felépült kanadai csapatkapitány, Marie-Philip Poulin talált be, majd ismételni is tudott. A kiválóság az ötödik olimpiáján a huszadik gólját szerezte, és ez csúcsnak számít.

Kanada-Egyesült Államok álomdöntő lesz a női jégkorongtornán
Az amerikaiak simán verték a svédeket az első elődöntőben
Fotó: MATTIA MARTEGANI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Nem adta fel az európai csapat, és a harmadik harmadban váratlanul szépített, de közelebb nem tudott férkőzni.

A női hoki 1998 óta van jelen az olimpia műsorán, és az eddigi hét fináléban hatszor a két tengerentúli gárda csapott össze. Az egyetlen kivétel a 2006-os torinói seregszemle volt, amikor a kanadaiak nyertek a svédekkel szemben.

Kanadának eddig öt arany- (2002, 2006, 2010, 2014, 2022) és két ezüstérme (1998, 2018), míg az Egyesült Államoknak két aranya (1998, 2018), négy ezüstje (2002, 2010, 2014, 2022) és egy bronza (2006) van.

Eredmény: Jégkorong, nők, elődöntő: Kanada-Svájc 2-1 (0-0, 2-0, 0-1), korábban: Egyesült Államok-Svédország 5-0 (1-0, 4-0, 0-0).

A további program: csütörtök: a 3. helyért: Svédország-Svájc 14.40 döntő: Kanada-Egyesült Államok 19.10.

