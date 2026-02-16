2026. február 16., hétfő

Gulácsi hetekre kidőlt

A bal térdében részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett

MH/MTI
 2026. február 16. hétfő. 17:31
Várhatóan március végéig nem számíthat magyar kapusa, Gulácsi Péter játékára a német labdarúgó-bajnokságban ötödik helyen álló RB Leipzig.

Gulácsi hetekre kidőlt
Gulácsi Péter (j) sérülés miatt kért cserét
Fotó: AFP/Ronny Hartmann

A lipcsei klub hétfőn azt közölte a honlapján, hogy a játékos a bal térdében részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett, s ugyan műteni nem kell, néhány hétre kidőlt.

A 35 éves Gulácsi Péter – aki vasárnap, a Wolfsburg elleni bajnoki első félidejében szenvedte el a sérülést – az eddigi 22 Bundesliga-fordulóban kilencszer nem kapott gólt, ezzel második a vonatkozó rangsorban.

Gulácsi a múlt héten hosszabbította meg a szerződését a lipcseiekkel 2027 nyaráig.

