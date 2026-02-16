Sport
A Reccóval is egy negyeddöntős csoportban a Ferencváros
Az európai szövetség hétfőn sorsolta két, négyes negyeddöntős csoportba a nyolc, csoportkörből továbbjutott együttest.
Ez alapján a Ferencváros a Recco mellett a horvát HAVK Mladosttal és a német Waspo Hannoverrel a B csoportban küzdhet majd a máltai négyes döntőbe kerülésért, ahova az első kettő jut.
Mindez azt jelenti, hogy a magyar bajnok a final fourban csak a fináléban találkozhat ismét az olasz sztárcsapattal.
A másik négyesben az olasz Brescia, a szerb Novi Beograd, a Vigvári Vincét és Burián Gergelyt foglalkoztató spanyol CNA Barceloneta, valamint Zalánki Gergő klubja, a görög Olympiakosz küzd majd a továbbjutásért.
Az első negyeddöntős játéknap március 3-4-én rendezik, a négyes döntőre június 11. és 13. között kerül sor.
A Vasas pont nélkül zárta a csoportkört és búcsúzott.
A Bajnokok Ligája negyeddöntős csoportjai:
A csoport: AN Brescia (olasz), VK Novi Beograd (szerb), CNA Barceloneta (spanyol), Olimpiakosz (görög)
B csoport: FTC TELEKOM WATERPOLO, HAVK Mladost (horvát), Waspo 98 Hannover (német), Pro Recco (olasz)