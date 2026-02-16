Sport
FA Kupa: A bajnokság sereghajtója vár Szoboszlaiékra a nyolcaddöntőben
Sorsoltak hétfőn
A legutóbbi Liverpool-siker hősei balról-jobbra: Kerkez Milos, Mo Szalah és Szoboszlai Dominik
Fotó: DARREN STAPLES / AFP
A hétfői sorsolás alapján a Vörösök idegenben lépnek majd pályára a március 7-8-i hétvégén.
A legjobb 16 között Newcastle United-Manchester City párharcra is sor kerül, a bajnokságban éllovas Arsenal pedig a harmadosztályú Mansfield Town vendége lesz. A klubvilágbajnok Chelsea a második ligás Wrexham otthonában harcolhatja ki a negyeddöntőbe jutást.
A Liverpool az előző fordulóban, szombaton - többek között Szoboszlai góljával és Kerkez gólpasszával - 3-0-ra nyert a vendég Brighton ellen.