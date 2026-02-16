2026. február 16., hétfő

Sport

FA Kupa: A bajnokság sereghajtója vár Szoboszlaiékra a nyolcaddöntőben

Sorsoltak hétfőn

 2026. február 16. hétfő. 21:54
A Premier League-ben sereghajtó Wolverhampton Wanderers lesz a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool ellenfele az angol labdarúgó FA Kupa nyolcaddöntőjében.

FA Kupa: A bajnokság sereghajtója vár Szoboszlaiékra a nyolcaddöntőben
A legutóbbi Liverpool-siker hősei balról-jobbra: Kerkez Milos, Mo Szalah és Szoboszlai Dominik
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A hétfői sorsolás alapján a Vörösök idegenben lépnek majd pályára a március 7-8-i hétvégén.

A legjobb 16 között Newcastle United-Manchester City párharcra is sor kerül, a bajnokságban éllovas Arsenal pedig a harmadosztályú Mansfield Town vendége lesz. A klubvilágbajnok Chelsea a második ligás Wrexham otthonában harcolhatja ki a negyeddöntőbe jutást.

A Liverpool az előző fordulóban, szombaton - többek között Szoboszlai góljával és Kerkez gólpasszával - 3-0-ra nyert a vendég Brighton ellen.

