Sport
Vasárnap lettek olimpiai bajnokok
Az olaszok, a norvégok és a britek is két-két aranyérmet nyertek
ALPESISÍ: női óriás-műlesiklás: Federica Brignone (Olaszország),
GYORSKORCSOLYA: női 500 m: Femke Kok (Hollandia),
HÓDESZKA: vegyes krossz: Nagy-Britannia (Huw Nightingale, Charlotte Bankes),
SÍFUTÁS: 4x7,5 km-es férfi váltó: Norvégia (Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget, Einar Hedegart, Johannes Hösflot Klaebo),
SÍLÖVÉSZET: férfi 12,5 km üldözéses: Martin Ponsiluoma (Svédország), női 10 km üldözéses: Lisa Vittozzi (Olaszország),
SÍUGRÁS: női nagysánc egyéni: Anna Odine Ström (Norvégia),
SZABADSTÍLUSÚ SÍ: férfi páros mogul: Mikaël Kingsbury (Kanada),
SZKELETON: vegyes váltó: Nagy-Britannia (Tabitha Stoecker, Matt Weston).