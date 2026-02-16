2026. február 16., hétfő

Sport

Vasárnap lettek olimpiai bajnokok

Az olaszok, a norvégok és a britek is két-két aranyérmet nyertek

MH
 2026. február 16. hétfő. 8:57
A milánói-cortinai téli olimpia vasárnapi versenynapján kilenc számban avattak győztest.

Vasárnap lettek olimpiai bajnokok
Hódeszka vegyes krosszban Nagy-Britannia (Huw Nightingale, Charlotte Bankes) szerzett olimpiai bajnoki címet
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

ALPESISÍ: női óriás-műlesiklás: Federica Brignone (Olaszország),

GYORSKORCSOLYA: női 500 m: Femke Kok (Hollandia),

HÓDESZKA: vegyes krossz: Nagy-Britannia (Huw Nightingale, Charlotte Bankes),

SÍFUTÁS: 4x7,5 km-es férfi váltó: Norvégia (Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget, Einar Hedegart, Johannes Hösflot Klaebo),

SÍLÖVÉSZET: férfi 12,5 km üldözéses: Martin Ponsiluoma (Svédország), női 10 km üldözéses: Lisa Vittozzi (Olaszország),

SÍUGRÁS: női nagysánc egyéni: Anna Odine Ström (Norvégia),

SZABADSTÍLUSÚ SÍ: férfi páros mogul: Mikaël Kingsbury (Kanada),

SZKELETON: vegyes váltó: Nagy-Britannia (Tabitha Stoecker, Matt Weston).

