Sport
Téli olimpia: Brignone duplázott, Tóth Zita 40.
Az olasz megnyerte a női óriás-műlesikláslást is
Az első futam utáni legjobbak közül az olasz Sofia Goggia és német Lena Dürr is hibázott, így leszorultak az érmes helyekről. Az éllovas, tavaly áprilisi súlyos térdsérülése után nemrég visszatért, a csütörtöki szuperóriás-műlesiklásban már aranyérmes Brignone viszont a felső szakaszon újra parádésan síelt, és előnyét a pálya alsó részén megőrizte, így második aranyérmét nyerte hazai közönség előtt. A kétszeres világbajnok olasz síelőnek korábbról van még egy ezüst- és két bronzérme ötkarikás játékokról.
A második helyen holtverseny alakult ki, ugyanis a címvédő svéd Sara Hector és a norvég Thea Louise Stjernesund mindkét futamban századmásodpercre ugyanolyan időt síelt.
Tóth Zita második futamára a biztonságot választotta, és ez be is jött, hiszen többen is buktak a folytatásban, a magyar versenyző így a 40. helyen fejezte be a versenyt.
Alpesisí, női óriás-műlesiklás, olimpiai bajnok: Federica Brignone (Olaszország) 2:13.50 perc (1:03.23 perc/1:10.27 perc), 2. Sara Hector (Svédország) és Thea Louise Stjernesund (Norvégia) 2:14.12 (1:03.97/1:10.15), ...40. TÓTH ZITA 2:25.41 (1:08.69/1:16.72)