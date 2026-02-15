Téli olimpia: Brignone duplázott, Tóth Zita 40.

A második futamra is maradt az ideális időjárás Cortina d'Ampezzóban, de igazán nagy "menetet" ennek ellenére a hazai Lara Della Meán kívül szinte senkinek nem sikerült teljesítenie: az olasz versenyző 11 helyet javítva végül negyedik lett, mindössze öt századdal elmaradva a dobogótól.

Az első futam utáni legjobbak közül az olasz Sofia Goggia és német Lena Dürr is hibázott, így leszorultak az érmes helyekről. Az éllovas, tavaly áprilisi súlyos térdsérülése után nemrég visszatért, a csütörtöki szuperóriás-műlesiklásban már aranyérmes Brignone viszont a felső szakaszon újra parádésan síelt, és előnyét a pálya alsó részén megőrizte, így második aranyérmét nyerte hazai közönség előtt. A kétszeres világbajnok olasz síelőnek korábbról van még egy ezüst- és két bronzérme ötkarikás játékokról.

A második helyen holtverseny alakult ki, ugyanis a címvédő svéd Sara Hector és a norvég Thea Louise Stjernesund mindkét futamban századmásodpercre ugyanolyan időt síelt.

Tóth Zita második futamára a biztonságot választotta, és ez be is jött, hiszen többen is buktak a folytatásban, a magyar versenyző így a 40. helyen fejezte be a versenyt.