Sport

Téli olimpia: Brignone duplázott, Tóth Zita 40.

Az olasz megnyerte a női óriás-műlesikláslást is

MH/MTI
 2026. február 15. vasárnap. 17:49
A második futamra is maradt az ideális időjárás Cortina d'Ampezzóban, de igazán nagy "menetet" ennek ellenére a hazai Lara Della Meán kívül szinte senkinek nem sikerült teljesítenie: az olasz versenyző 11 helyet javítva végül negyedik lett, mindössze öt századdal elmaradva a dobogótól.

Téli olimpia: Brignone duplázott, Tóth Zita 40.
Duplázott az olasz síző
Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Az első futam utáni legjobbak közül az olasz Sofia Goggia és német Lena Dürr is hibázott, így leszorultak az érmes helyekről. Az éllovas, tavaly áprilisi súlyos térdsérülése után nemrég visszatért, a csütörtöki szuperóriás-műlesiklásban már aranyérmes Brignone viszont a felső szakaszon újra parádésan síelt, és előnyét a pálya alsó részén megőrizte, így második aranyérmét nyerte hazai közönség előtt. A kétszeres világbajnok olasz síelőnek korábbról van még egy ezüst- és két bronzérme ötkarikás játékokról.

A második helyen holtverseny alakult ki, ugyanis a címvédő svéd Sara Hector és a norvég Thea Louise Stjernesund mindkét futamban századmásodpercre ugyanolyan időt síelt.

Tóth Zita második futamára a biztonságot választotta, és ez be is jött, hiszen többen is buktak a folytatásban, a magyar versenyző így a 40. helyen fejezte be a versenyt.

Alpesisí, női óriás-műlesiklás, olimpiai bajnok: Federica Brignone (Olaszország) 2:13.50 perc (1:03.23 perc/1:10.27 perc), 2. Sara Hector (Svédország) és Thea Louise Stjernesund (Norvégia) 2:14.12 (1:03.97/1:10.15), ...40. TÓTH ZITA 2:25.41 (1:08.69/1:16.72)

