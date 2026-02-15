2026. február 15., vasárnap

Sport

Szombaton lettek olimpiai bajnokok

Nyolc szakágban osztottak érmeket

MH
 2026. február 15. vasárnap. 8:51
Frissítve: 2026. február 15. 9:01
A milánói-cortinai téli olimpia szombati versenynapjának győztesei között nem kis meglepetésre brazil versenyzőt is találunk.

Szombaton lettek olimpiai bajnokok
A férfi óriás-műlesiklás olimpiai aranyérmét a brazil Lucas Pinheiro Braathen szerezte meg
Fotó: MINE KASAPOGLU / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

ALPESISÍ férfi óriás-műlesiklás: Lucas Pinheiro Braathen (Brazília)

GYORSKORCSOLYA férfi 500 m: Jordan Stolz (Egyesült Államok)

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA férfi 1500 m: Jens van 't Wout (Hollandia)

SÍFUTÁS 4x7,5 km-es női váltó: Norvégia (Kristin Austgulen Fosnaes, Astrid Öyre Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng)

SÍLÖVÉSZET női 7,5 km sprint: Maren Kirkeeide (Norvégia)

SÍUGRÁS férfi nagysánc egyéni: Domen Prevc (Szlovénia)

SZABADSTÍLUSÚ SÍ női páros mogul: Jakara Anthony (Ausztrália)

SZKELETON nők: Janine Flock (Ausztria)

