Szombaton lettek olimpiai bajnokok
Nyolc szakágban osztottak érmeket
A férfi óriás-műlesiklás olimpiai aranyérmét a brazil Lucas Pinheiro Braathen szerezte meg
Fotó: MINE KASAPOGLU / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP
ALPESISÍ férfi óriás-műlesiklás: Lucas Pinheiro Braathen (Brazília)
GYORSKORCSOLYA férfi 500 m: Jordan Stolz (Egyesült Államok)
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA férfi 1500 m: Jens van 't Wout (Hollandia)
SÍFUTÁS 4x7,5 km-es női váltó: Norvégia (Kristin Austgulen Fosnaes, Astrid Öyre Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng)
SÍLÖVÉSZET női 7,5 km sprint: Maren Kirkeeide (Norvégia)
SÍUGRÁS férfi nagysánc egyéni: Domen Prevc (Szlovénia)
SZABADSTÍLUSÚ SÍ női páros mogul: Jakara Anthony (Ausztrália)
SZKELETON nők: Janine Flock (Ausztria)