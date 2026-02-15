Sport
Szalah és Slot szerint is Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobbja
Arne Slot vezetőedző is egyetértett az egyiptomi válogatott csatárral
A legutóbbi Liverpool-siker hősei balról-jobbra: Kerkez Milos, Mo Szalah és Szoboszlai Dominik
Fotó: DARREN STAPLES / AFP
Szalah megjegyezte, ahhoz, hogy megnyerjék a sorozatot, nagy szükség van a magyar játékos kiváló teljesítményére, hiszen sokat támaszkodnak rá az idényben.
A meccs utáni sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző is egyetértett Szalah-val, a holland szakember szerint Szoboszlai jelenleg egy a világ néhány elitjátékosa közül.