Szalah és Slot szerint is Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobbja

Arne Slot vezetőedző is egyetértett az egyiptomi válogatott csatárral

 2026. február 15. vasárnap. 18:56
Csapattársa, Mohamed Szalah szerint jelenleg a világ egyik legjobb futballistája Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar válogatott játékosa. Az egyiptomi klasszis ezt szombat este, a Brighton ellen 3-0-ra megnyert FA Kupa-mérkőzést követően nyilatkozta: a találkozón Szoboszlai ugyan ezúttal is jobbhátvédként kapott szerepet, de megszerezte tizedik gólját az idényben.

Szalah és Slot szerint is Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobbja
A legutóbbi Liverpool-siker hősei balról-jobbra: Kerkez Milos, Mo Szalah és Szoboszlai Dominik
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szalah megjegyezte, ahhoz, hogy megnyerjék a sorozatot, nagy szükség van a magyar játékos kiváló teljesítményére, hiszen sokat támaszkodnak rá az idényben.

A meccs utáni sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző is egyetértett Szalah-val, a holland szakember szerint Szoboszlai jelenleg egy a világ néhány elitjátékosa közül.

