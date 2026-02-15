Sport
Svéd-rali: Evans győzött, ezzel az élre állt
Teljes sikert aratott a Toyota
A második helyen a japán Kacuta Takamoto, a harmadikon pedig a finn Sami Pajari végzett. Ezzel teljes sikert aratott a Toyota, hiszen még a negyedik helyezett svéd Oliver Solberg is a japán gyártó autójával versenyez.
A rali-vb következő állomása, a Szafari-rali lesz Kenyában március 12. és 15. között.
Végeredmény, Svéd-rali (18 gyorsasági szakasz, 300,66 km): 1. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 2:35:53.1 óra, 2. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota) 14.3 mp hátrány, 3. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota) 46 mp h.
A vb-pontverseny állása (még 12 van hátra): 1. Evans 60 pont, 2. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota) 47, 3. Kacuta 30