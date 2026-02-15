2026. február 15., vasárnap

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Svéd-rali: Evans győzött, ezzel az élre állt

Teljes sikert aratott a Toyota

MH/MTI
 2026. február 15. vasárnap. 20:53
Megosztás

A Toyotát kormányzó walesi pilóta, aki második volt az idénynyitón, Monte-Carlóban, ezzel az élre áll az összetettben. Ezt megelőzően 2020-ban és 2025-ben is ő bizonyult a leggyorsabbnak az északi havas viadalon.

Svéd-rali: Evans győzött, ezzel az élre állt
Elfyn Evans nyerte meg a Svéd-ralit, a világbajnoki sorozat második versenyét
Fotó: METIN AKTAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

A második helyen a japán Kacuta Takamoto, a harmadikon pedig a finn Sami Pajari végzett. Ezzel teljes sikert aratott a Toyota, hiszen még a negyedik helyezett svéd Oliver Solberg is a japán gyártó autójával versenyez.

A rali-vb következő állomása, a Szafari-rali lesz Kenyában március 12. és 15. között.

Végeredmény, Svéd-rali (18 gyorsasági szakasz, 300,66 km): 1. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 2:35:53.1 óra, 2. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota) 14.3 mp hátrány, 3. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota) 46 mp h.

A vb-pontverseny állása (még 12 van hátra): 1. Evans 60 pont, 2. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota) 47, 3. Kacuta 30

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink