Svéd-rali: Evans győzött, ezzel az élre állt

A Toyotát kormányzó walesi pilóta, aki második volt az idénynyitón, Monte-Carlóban, ezzel az élre áll az összetettben. Ezt megelőzően 2020-ban és 2025-ben is ő bizonyult a leggyorsabbnak az északi havas viadalon.

Elfyn Evans nyerte meg a Svéd-ralit, a világbajnoki sorozat második versenyét

A második helyen a japán Kacuta Takamoto, a harmadikon pedig a finn Sami Pajari végzett. Ezzel teljes sikert aratott a Toyota, hiszen még a negyedik helyezett svéd Oliver Solberg is a japán gyártó autójával versenyez.

A rali-vb következő állomása, a Szafari-rali lesz Kenyában március 12. és 15. között.