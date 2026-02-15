Sima Real-siker

Gonzalo García már az ötödik percben vezetést szerzett a hazaiaknak, s bár a Sociedad legeredményesebb játékosa, Mikel Oyarzabal idénybeli tizedik góljával a 21. percben egyenlített, szünetig Vinícius Junior és Federico Valverde is betalált. Fordulás után Vinícius a második tizenegyesét is értékesítette, így a Real 4–1-re győzött, és átvette a vezetést a tabellán, de közvetlen riválisa, a Barcelona csak hétfőn este lép pályára a fordulóban.

La Liga, 24. forduló: Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (3–1), Espanyol–Celta Vigo 2-2 (0–1), Getafe–Villarreal 2-1 (1–0), Sevilla–Alavés 1-1 (1–0), pénteken játszották: Elche–Osasuna 0–0, vasárnap játsszák: Oviedo–Athletic Bilbao 14.00, Rayo Vallecano–Atlético Madrid 16.15, Levante–Valencia 18.30, Mallorca–Real Betis 21.00, hétfőn játsszák: Girona–FC Barcelona 21.00.