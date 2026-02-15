2026. február 15., vasárnap

Előd

Sima Real-siker

A Real Sociedad volt a szenvedő fél

 2026. február 15. vasárnap. 12:59
A Real Madrid 4-1-re legyőzte hazai pályán a Real Sociedadot a spanyol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának szombati játéknapján.

Vinicius jr. is góllal járult hozzá a Real Madrid sikeréhez
Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Gonzalo García már az ötödik percben vezetést szerzett a hazaiaknak, s bár a Sociedad legeredményesebb játékosa, Mikel Oyarzabal idénybeli tizedik góljával a 21. percben egyenlített, szünetig Vinícius Junior és Federico Valverde is betalált. Fordulás után Vinícius a második tizenegyesét is értékesítette, így a Real 4–1-re győzött, és átvette a vezetést a tabellán, de közvetlen riválisa, a Barcelona csak hétfőn este lép pályára a fordulóban.

La Liga, 24. forduló: Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (3–1), Espanyol–Celta Vigo 2-2 (0–1), Getafe–Villarreal 2-1 (1–0), Sevilla–Alavés 1-1 (1–0), pénteken játszották: Elche–Osasuna 0–0, vasárnap játsszák: Oviedo–Athletic Bilbao 14.00, Rayo Vallecano–Atlético Madrid 16.15, Levante–Valencia 18.30, Mallorca–Real Betis 21.00, hétfőn játsszák: Girona–FC Barcelona 21.00.

A tabella: 1. Real Madrid 60 pont, 2. FC Barcelona 58, 3. Atlético Madrid 45, 4. Villarreal 45, 5. Real Betis 38, 6. Espanyol 35, 7. Celta Vigo 34, 8. Real Sociedad 31...20 Real Oviedo 16.

