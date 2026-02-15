Sport
Négygólos nyíregyházi győzelem a kiesési rangadón
A vonal fölé lépett a Szpari
Egy furcsa góllal hamar vezetést szerzett a Nyíregyháza: Benczenleitner jobb oldali nagy bedobása után Tijani csúsztatott, a jobb alsó saroknál menteni igyekvő Gyollai pedig éppen Baranyaira ütötte a labdát, amely a védőről a kapuba pattant. Ezzel azonban barcikai szempontból még nem volt vége a szerencsétlen eseményeknek, néhány perccel később ugyanis Slogar megsérült, így már a meccs korai szakaszában cserére kényszerült Kuttor Attila vezetőedző.
Folyamatos játék az első félidő nagyobb részében nem alakult ki, sok volt a szabálytalanság. A játékrész hajrájában aztán eldöntötte a három pont sorsát a vendégcsapat, miután előbb Kvasina fejelt az asszisztáló hazai védők között a kapuba, majd Gyollai ütközött Kováccsal, amiért VAR-vizsgálat után 11-est adott a játékvezető. A büntetőt Tijani értékesítette magabiztosan, így a Nyíregyháza háromgólos előnnyel vonulhatott az öltözőbe, 0-3.
A szünetben hármat is cserélt a Kazincbarcika - a kapus Gyollai is lement -, változás azonban nem állt be a játékban, amely továbbra is töredezett volt és ahogy az első félidőben, a vendégek irányították. Később ugyan a korábbiaknál aktívabbá váltak támadásban a hazaiak, több helyzetük is volt, de még ziccerből sem tudtak betalálni, illetve egyszer Kovács bravúrral védett. A nyírségiek a végén még tovább növelték előnyüket a csereként beállt Oláh révén és megérdemelten szerezték meg a három pontot a 48 szabálytalanságot hozó mérkőzésen.
Fizz Liga, 22. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC-Nyíregyháza Spartacus FC 0-4 (0-3)
Miskolc, DVTK Stadion, 1005 néző, v: Berke gólszerzők: Baranyai (8., öngól), Kvasina (39.), Tijani (45., 11-esből), Oláh (91.) sárga lap: Smajlagic (9.), Gyollai (44.), Rácz (62.), illetve Katona B. (83.)
Kazincbarcika: Gyollai (Juhász, a szünetben) - Ferenczi, Radkowski, Rácz, Baranyai (Nyíri, a szünetben) - Kártik, Meszhi, Berecz - Klausz (Könyves, a szünetben), Smajlagic, Slogar (Meshack, 18.)
Nyíregyháza Spartacus FC: Kovács D. - Jovanov (Kovácsréti, 87.), Dreskovic, Temesvári, Katona L., Benczenleitner - Nagy D. (Katona B., 53.), Kovács M., Antonov (Manner, 64.) - Tijani (Babunski, 87.), Kvasina (Oláh, 87.)