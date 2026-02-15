Négygólos nyíregyházi győzelem a kiesési rangadón

A mérkőzést megelőzően utolsó előtti Nyíregyháza négygólos győzelmet aratott Miskolcon, a sereghajtó Kazincbarcika ideiglenes otthonában a labdarúgó Fizz Liga 22. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel egy helyet előre lépve ismét a tizedik helyen áll.

Egy furcsa góllal hamar vezetést szerzett a Nyíregyháza: Benczenleitner jobb oldali nagy bedobása után Tijani csúsztatott, a jobb alsó saroknál menteni igyekvő Gyollai pedig éppen Baranyaira ütötte a labdát, amely a védőről a kapuba pattant. Ezzel azonban barcikai szempontból még nem volt vége a szerencsétlen eseményeknek, néhány perccel később ugyanis Slogar megsérült, így már a meccs korai szakaszában cserére kényszerült Kuttor Attila vezetőedző.

Folyamatos játék az első félidő nagyobb részében nem alakult ki, sok volt a szabálytalanság. A játékrész hajrájában aztán eldöntötte a három pont sorsát a vendégcsapat, miután előbb Kvasina fejelt az asszisztáló hazai védők között a kapuba, majd Gyollai ütközött Kováccsal, amiért VAR-vizsgálat után 11-est adott a játékvezető. A büntetőt Tijani értékesítette magabiztosan, így a Nyíregyháza háromgólos előnnyel vonulhatott az öltözőbe, 0-3.

A szünetben hármat is cserélt a Kazincbarcika - a kapus Gyollai is lement -, változás azonban nem állt be a játékban, amely továbbra is töredezett volt és ahogy az első félidőben, a vendégek irányították. Később ugyan a korábbiaknál aktívabbá váltak támadásban a hazaiak, több helyzetük is volt, de még ziccerből sem tudtak betalálni, illetve egyszer Kovács bravúrral védett. A nyírségiek a végén még tovább növelték előnyüket a csereként beállt Oláh révén és megérdemelten szerezték meg a három pontot a 48 szabálytalanságot hozó mérkőzésen.