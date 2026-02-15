2026. február 15., vasárnap

Előd

NBA - Lillard nyerte a hárompontosdobó-versenyt

A szezonban még egyetlen percet sem játszott a szupersztár hátvéd

MH
 2026. február 15. vasárnap. 15:52
A Portland Trail Blazers 35 éves sztárjátékosa - aki az előző idényben Achilles-ín-szakadást szenvedett, ami miatt a mostani kiírásban még nem lépett pályára - pályafutása során harmadszor nyerte meg a különversenyt, ezzel beállította Larry Bird és Craig Hodges rekordját.

NBA - Lillard nyerte a hárompontosdobó-versenyt
Damian Lilliard harmadszor győzött a tripladobó versenyen
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Lillardnak - a liga honlapja alapján - 27 dobásából 21 landolt a gyűrűben, és a "logóból" is eredményes volt, így összesen 29 pontot gyűjtött.

Érdekesség, hogy 1993-ban éppen Hodgesszal fordult elő legutóbb, hogy egyetlen játékperc nélkül nyerje meg a hárompontosdobó-versenyt.

