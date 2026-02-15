NBA - Lillard nyerte a hárompontosdobó-versenyt

A Portland Trail Blazers 35 éves sztárjátékosa - aki az előző idényben Achilles-ín-szakadást szenvedett, ami miatt a mostani kiírásban még nem lépett pályára - pályafutása során harmadszor nyerte meg a különversenyt, ezzel beállította Larry Bird és Craig Hodges rekordját.

Lillardnak - a liga honlapja alapján - 27 dobásából 21 landolt a gyűrűben, és a "logóból" is eredményes volt, így összesen 29 pontot gyűjtött.

Érdekesség, hogy 1993-ban éppen Hodgesszal fordult elő legutóbb, hogy egyetlen játékperc nélkül nyerje meg a hárompontosdobó-versenyt.