NBA - Lillard nyerte a hárompontosdobó-versenyt
A szezonban még egyetlen percet sem játszott a szupersztár hátvéd
Damian Lilliard harmadszor győzött a tripladobó versenyen
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP
Lillardnak - a liga honlapja alapján - 27 dobásából 21 landolt a gyűrűben, és a "logóból" is eredményes volt, így összesen 29 pontot gyűjtött.
Érdekesség, hogy 1993-ban éppen Hodgesszal fordult elő legutóbb, hogy egyetlen játékperc nélkül nyerje meg a hárompontosdobó-versenyt.