Milánó 2026: Végi továbbjutott rövidpályás gyorskorcsolyában

A kisebb lábsérüléssel bajlódó Véginek többek között az 500 méter kanadai bronzérmese, Courtney Sarault is ellenfele volt, mellette még a japán Hirai Ami és a francia Cloe Ollivier szerepelt a négyfős futamban. A váltóval junior világbajnok magyar versenyző eleinte hátul korcsolyázott, a pozícióján csak a végén tudott javítani, amikor az erejével teljesen elkészült Hirai. Harmadikként végül idővel továbbjutott Végi, aki 500 méteren az első körben kiesett.