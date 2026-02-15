Sport
Milánó 2026: Végi továbbjutott rövidpályás gyorskorcsolyában
Somodi kiesett női 1000 méteren
Végi Diána Laura (képünkön) továbbjutott, Somodi Maja viszont kiesett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyének selejtezőjében a milánói téli olimpia február 14-i, szombati napján
Fotó: Facebook/Team Hungary
Somodi is összeakadt egy világklasszissal az 500 méter holland aranyérmesének, Xandra Velzeboernek a személyében, rajta kívül az orosz Aljona Krilova és a kínai Csang Csu-tung volt még ott a rajtnál. A megnyitón magyar zászlóvivő versenyző hamar hátraszorult, s bár próbált előzni, előtte az orosz rivális remekül védekezett, így Somodi a biztos kiesést jelentő negyedik pozícióban haladt át a célvonalon.
A női 1000 méter a negyeddöntőtől hétfőn folytatódik.