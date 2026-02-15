2026. február 15., vasárnap

Előd

Sport

Milánó 2026: Végi továbbjutott rövidpályás gyorskorcsolyában

Somodi kiesett női 1000 méteren

MH/MTI
 2026. február 15. vasárnap. 11:27
A kisebb lábsérüléssel bajlódó Véginek többek között az 500 méter kanadai bronzérmese, Courtney Sarault is ellenfele volt, mellette még a japán Hirai Ami és a francia Cloe Ollivier szerepelt a négyfős futamban. A váltóval junior világbajnok magyar versenyző eleinte hátul korcsolyázott, a pozícióján csak a végén tudott javítani, amikor az erejével teljesen elkészült Hirai. Harmadikként végül idővel továbbjutott Végi, aki 500 méteren az első körben kiesett.

Végi Diána Laura (képünkön) továbbjutott, Somodi Maja viszont kiesett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyének selejtezőjében a milánói téli olimpia február 14-i, szombati napján
Fotó: Facebook/Team Hungary

Somodi is összeakadt egy világklasszissal az 500 méter holland aranyérmesének, Xandra Velzeboernek a személyében, rajta kívül az orosz Aljona Krilova és a kínai Csang Csu-tung volt még ott a rajtnál. A megnyitón magyar zászlóvivő versenyző hamar hátraszorult, s bár próbált előzni, előtte az orosz rivális remekül védekezett, így Somodi a biztos kiesést jelentő negyedik pozícióban haladt át a célvonalon.

A női 1000 méter a negyeddöntőtől hétfőn folytatódik.

