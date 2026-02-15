Sport
Milánó 2026: Vasárnap is szurkolhatunk a mieinknek
A milánói-cortinai téli olimpia vasárnapi programjában 9 versenyszámban osztanak érmeket
ALPESISÍ (1) női óriás-műlesiklás (Tóth Zita) 10.00 és 13.30
BOB női egyes 1. futam 10.00 és 2. futam 11.50
CURLING férfi selejtező: Egyesült Államok-Svédország, Németország - Nagy-Britannia, Norvégia-Olaszország 9.05, Kína-Kanada, Norvégia-Egyesült Államok, Olaszország-Csehország, Nagy-Britannia - Svájc 19.05 női selejtező: Japán-Koreai Köztársaság, Dánia-Olaszország, Nagy-Britannia - Svédország, Egyesült Államok-Kína 14.05
GYORSKORCSOLYA (1) férfi üldözéses csapatverseny negyeddöntő 16.00 női 500 m 17.03
HÓDESZKA (1) női slopestyle selejtező 10.14 férfi slopestyle selejtező 14.15 vegyes krossz kieséses szakasz 13.45, döntő 14.35 JÉGKORONG férfiak, A csoport, 3. forduló: Svájc-Csehország 12.10, Kanada-Franciaország 16.40, C csoport, 3. forduló: Dánia-Lettország 19.10, Egyesült Államok-Németország 21.10
MŰKORCSOLYA páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) 19.45
SÍFUTÁS (1) 4x7,5 km-es férfi váltó 12.00
SÍLÖVÉSZET (2) férfi 12,5 km üldözéses 11.15 női 10 km üldözéses 14.45
SÍUGRÁS (1) női nagysánc egyéni 18.45
SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1) férfi páros mogul 10.30 férfi big air selejtező 19.30
SZKELETON (1) vegyes váltó 18.00