Milánó 2026: Összejött Klaebo történelmi, kilencedik aranya

A norvég válogatott nyerte a férfi sífutóváltók vasárnapi versenyét a milánói-cortinai téli olimpián: Johannes Hösflot Klaebo pályafutása kilencedik ötkarikás aranyérmét szerezte meg, amivel rekorder lett a téli ötkarikás játékok történetében.

Az olimpiai bajnoki cím első számú esélyese, a norvég csapat az első váltásnál 7.2, a másodiknál - azaz a klasszikus stílusú résztáv végén - 10 másodperccel vezetett a finnek előtt, mögöttük a házigazda olaszok, a franciák, az amerikaiak és a kanadaiak tempóztak éremre esélyesként.

A harmadik, már szabadstílusban indulóknál a norvégok őrizték előnyüket a második helyre előre lépő franciákkal szemben, míg a finnek a bronzérmes helyen álltak. Az éllovasnál utolsónak következett Klaebo, aki rendkívül magabiztos teljesítménnyel hozta be első helyre a norvégokat, ezzel rekorder lett, ugyanis a téli játékok történetében még senki nem nyert kilenc aranyérmet.

Mögöttük a franciák zártak másodikként, a harmadik helyet pedig a hatalmasat hajrázó olasz staféta szerezte meg.