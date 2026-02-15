Mélyrepülésben a Paks

A Diósgyőr a labdarúgó NB I 22. fordulójának szombati játéknapján is győzni tudott a Paks vendégeként, ezúttal 2-1-re. A hazaiak sorozatban harmadik vereségüket szenvedték el a bajnokságban. A Diósgyőr augusztus vége után nyert idegenben bajnokit, azóta két döntetlen és öt vereség volt a mérlege.

A két csapatot tizenhat pont választotta el egymástól a tabellán, de a hétközi Magyar Kupa-nyolcaddöntő után felelőtlenség lett volna egyértelműen kijelenteni, hogy a hazaiak az esélyesek. Három nappal korábban ugyanis - hasonló pályaválasztással - a miskolciak 6-2-re győztek, és továbbjutottak. A bajnokságban viszont sorozatban öt nyeretlen mérkőzés után Vladimir Radenkovic vezetőedző együttese a kieső zónába csúszott vissza, amelyre legutóbb augusztus közepén volt példa. A kupamérkőzésen a DVTK a huszadik percben már három góllal vezetett, szombaton azonban a tizedikben csaknem hátrányba került, mert Alexander Vallejo szabálytalansága miatt büntetőhöz jutottak a hazaiak. A tizenegyest Windecker József végezte el, de a kapu bal oldalába tartó labdát Karlo Sentic gyors vetődéssel kiütötte. A szünetig hátralévő időben jobbára a Paks támadott, a 39. percben azonban a vendégek is közel kerültek a gólszerzéshez, de Vallejo 20 méteres ballábas lövése után a labda a bal kapufáról pattant vissza.

A második játékrészben a hazaiak gyakrabban jutottak el a vendégek kapujáig, és az 55. percben a csereként pályára lépett Hahn János be is talált, de a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, mert a csatár előtt csapattársa, Szabó János lesen kapta a labdát. Előtte és utána is jobbára Sentic védéseire volt szüksége a Diósgyőrnek, hogy tartsa a gól nélküli döntetlent, de a 70. percben Mucsányi Márk lövésénél Kovácsik Ádám is megmutathatta, nem hiába áll a paksiak kapujában. A hajrában aztán a Diósgyőr hat perc alatt eldöntötte a mérkőzést, előbb Ante Roguljic szerzett vezetést a 84. percben, majd Aboubakar Keita büntetőből növelte az előnyt. A hosszabbításban Gyurkits Gergő távoli lövésével még szépítettek, de a vereséget nem kerülhették el a zöld-fehérek.

A miskolciak három nap alatt kétszer győzték le idegenben a Paksot, szereztek nyolc gólt, és újra nem állnak kieső helyen.