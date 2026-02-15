2026. február 15., vasárnap

Sport

Már nem dobogósok a "matracosok"

Az Atletico Madrid háromgólos vereséget szenvedett a Rayo otthonában

 2026. február 15. vasárnap. 21:48
Az Atlético Madrid 3-0-s vereséget szenvedett a Rayo Vallecano otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának vasárnapi játéknapján. Vereségével Diego Simeone együttese rosszabb gólkülönbsége miatt visszacsúszott a tabella negyedik helyére.

Már nem dobogósok a "matracosok"
Simán kikapott Diego Simeone csapata, és lecsúszott a dobogóról
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

La Liga, 24. forduló: Oviedo–Athletic Bilbao 1-2 (1-0), Rayo Vallecano–Atlético Madrid 3-0 (2-0), később: Levante–Valencia 18.30, Real Mallorca–Real Betis 21.00, szombaton játszották: Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (3–1), Espanyol–Celta Vigo 2-2 (0–1), Getafe–Villarreal 2-1 (1–0) Sevilla–Alavés 1-1 (1–0), pénteken játszották: Elche–Osasuna 0–0, hétfőn játsszák: Girona–FC Barcelona 21.00.

