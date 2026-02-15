Hiába vezetett a Fradi, kikapott Zalaegerszegen

Nem bírta el az emberhátrányt a Fradi, a ZTE már 5. helyen áll a Fizz Ligában

Ferencvárosi labdajáratással indult a mérkőzés. A 12. percig kellett várni az első helyzetre, ekkor Kovacevic fordulásból lőtt veszélyesen, a léc alá tartó labdát Gundel-Takács a kapu fölé tenyerelte. Az ebből következő szögletből viszont összejött az FTC-vezetés, a jobbról érkező labdát Csonka megcsúsztatta, Ötvös pedig kissé balról a jobb alsó sarokba passzolt. A fővárosi csapat irányította a játékot, a ZTE keveset birtokolta a labdát és alig jutott el ellenfele kapujáig.

A félidő fele után azonban emberhátrányba került a Ferencváros, mert a labdáért harcoló Cissé beletaposott Szendrei bokájába. Előbb sárgra lapot kapott a vendégek védője, majd VAR-vizsgálat után Káprály Mihály leküldte őt a pályáról. Közben Gróf jobb térdét ápolták, miközben Robbie Keane reagált a kiállításra és Szalait küldte be Gruber helyére.

A zalaiak valamelyest feljebb tudtak menni, többször percekig a vendégek térfelén tartották a labdát, de a kapuhoz nem tudtak igazán közel kerülni, míg a túloldalon Szalai egy szöglet után a kapufára fejelt a ráadásban.

A szünet után egy gyors kontrából hamar a kapuba talált a ZTE, de les miatt nem volt érvényes a gól. Később viszont sikerült egyenlítenie az egyre aktívabbá váló hazai csapatnak: a 64. percben Kiss szépen fordult be jobbról, a 16-os vonalától a hosszúba akart tekerni, a látványosan vetődő Gróf Calderón elé ütötte a labdát, a spanyol támadó pedig öt méterről nem hibázott. A hajrában lüktető volt a játék, mindkét oldalon akadtak helyzetek, aztán jött egy büntető. Az egy perccel korábban pályára lépő Júlio Romao kezére pattant a 16-oson belül a felperdülő labda, a játékvezető a 11-es pontra mutatott, majd az ítéletét a VAR-ellenőrzés megerősítette. Skribek magabiztosan lőtte be a labdát, amikor pedig az FTC mindent egy lapra feltéve támadott, a ZTE egy kontrából Daniel Lima révén újabb gólt szerzett. A zalai csapat októberben a Groupama Arénában is nyerni tudott, akkor 2-1 lett a végeredmény.

Fizz Liga, 22. forduló: Zalaegerszegi TE FC-Ferencvárosi TC 3-1 (0-1) ZTE Aréna, v.: Káprály gólszerzők: Calderón (64.), Skriberk (88., 11-esből), Daniel Lima (98.), illetve Ötvös (13.) sárga lap: Amato (74.), Várkonyi (76.), illetve Nagy B. (95.) piros lap: Cissé (28.) ZTE FC: Gundel-Takács – Csonka (Ferreira, a szünetben), Peraza, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (Akpe, 95.), Szendrei, Amato, Skribek (Lopez, 92.) – Joao Victor, Maxsuell Alegria (Daniel Lima, 61.) Ferencvárosi TC: Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Osváth, Abu Fani (Zachariassen, 68.), Ötvös, Kanikovszki (Romao, 83.), Nagy B. - Gruber (Szalai, 30.), Kovacevic (Yusuf, 68.)

A címvédő és éllovas fővárosi csapat ezzel elvesztette idegenbeli veretlenségét, ráadásul vasárnap vissza is csúszhat a második helyre, mert a vele azonos ponttal álló Győri ETO akkor fogadja a Kisvárdát. A Zalaegerszeg a hetedikről az ötödik helyre lépett előre.