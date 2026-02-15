Győzött és újra a tabella élén a Győr

A Győr egygólos meccsen győzte le a vendég Kisvárda együttesét a labdarúgó NB I 22. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, ezzel a tabella élére állt.

Tóth Rajmund, a Győr (k), valamint Bíró Bence (b) és Ridwan Popoola (j), a Kisvárda játékosai a labdarúgó Fizz Liga 22. fordulójában játszott ETO FC-Kisvárda Master Good mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2026. február 15-én. A Győr 1-0-ra győzött

Borbély Balázs, a házigazdák vezetőedzője ezen a találkozón sem ülhetett le a kispadra, még a Debrecen elleni rangadót követően történtek miatt kiszabott eltiltása miatt.

A győriek rendkívül magabiztosan futballoztak az első félidőben, nagy volt a fölényük és Schön Szabolcs a játékrész közepén egy szép csel után megérdemelten szerzett vezetést csapatának.

A fordulást követően nem sokkal megduplázhatta volna előnyét a házigazda, ezúttal is Schön került helyzetbe, ám nem célzott elég pontosan.

A Győr nem tudta idő előtt lezárni az összecsapást, erre a Kisvárda kihagyott lehetőségekkel válaszolt. A hazaiaknak az utolsó pillanatig koncentrálniuk kellett, hogy otthon tartsák a három pontot, ehhez pedig egy kis szerencsére is szükségük volt, mivel a meccs utolsó pillanatában egy kisvárdai fejes után a labda a hazai keresztlécen csattant.