Győzelemmel ünnepelte továbbjutását a csoportelső Esztergom

A már biztos negyeddöntős Esztergom 30-25-re legyőzte a vendég dán Nyköbing együttesét a női kézilabda Európa-liga csoportkörének ötödik fordulójában, vasárnap, és ezzel már biztosan csoportelső.

Az már az összecsapás előtt eldőlt, hogy az európai kupaújonc királyvárosiak továbbjutottak a csoportból, ugyanis a Blomberg-Lippe nyerni tudott a Chambray otthonában. Elek Gábor vezetőedző együttese a felek nyitókörös dániai összecsapásán 34-32-es vereséget szenvedett, így a kvartett első helye szempontjából lényeges rangadón a visszavágás lebeghetett a szeme előtt. Emellett a magyar kupacsapatok hétvégéjének megmentése is az Esztergomon állt: míg múlt hétvégén mindhárom Bajnokok Ligája-résztvevő - a Győr, a Ferencváros és a Debrecen -, valamint a két El-csapat - az Esztergom és a Mosonmagyaróvár - is győzött, addig ezen a hétvégén a másik négy magyar együttes már vereséget szenvedett.

Tizenegy mezőnyjátékossal érkezett Esztergomba a Nyköbing, és a magyar klub 4-1-gyel nyitotta a találkozót. Bukovszky Anna jól teljesített a kapuban, Kovács Anett biztosan értékesítette lehetőségeit, az Esztergom pedig 8-4-re elhúzott. Itt megtorpant a támadójátéka, ám mivel védekezésben jól teljesített, csupán két találatra tudott közelíteni a dán csapat. Röviddel később viszont már az egyenlítésért vezetett lerohanást a Nyköbing, Bukovszky bravúrja őrizte meg az előnyt. Néhány perc alatt visszaépítette előnyét a vendéglátó, Bukovszky parádés teljesítményére építve az addigi legnagyobb különbségnél vonulhattak pihenőre a felek.

A második félidő elején két találatra közelített a Nyköbing, de az Esztergomnak alapvetően sikerült három gól körüli, biztos előnyét tartania, ekkora volt a különbség az utolsó negyedórába lépve is. Az utolsó tíz percen belül, 23-19-es vezetésnél Kisfaludy Anett ziccerben eltalálta a vendégek kapusának arcát, aki nagy sikítással maradt lenn, de tudta folytatni a játékot. Üres kapus találatokkal 28-23-nál érkezett az utolsó három perchez a találkozó, ezt a különbséget sikerült megőrizni a dudaszóig.

Azzal, hogy két gólnál nagyobb különbséggel nyert, az egy vereség mellett negyedik győzelmét arató Esztergom már biztosan csoportelsőként lép tovább. Kovács Anett mind a hét lövését gólra váltva, Bukovszky tíz védéssel járult hozzá a sikerhez.

MOL Esztergom-Nyköbing Falster HB (dán) 30-25 (15-10) lövések/gólok: 48/30, illetve 41/25 gólok hétméteresből: 3/3, illetve 7/6 kiállítások: 8, illetve 4 perc

A nyolc között az A csoportból érkezik majd a rivális, ahol három hatpontos csapat, a Mosonmagyaróvár, a Papp Nikolettát foglalkoztató román Baia Mare, illetve a címvédő német Thüringer HC harcol a továbbjutásért, utóbbinak a játékosa Szabó Anna, Faragó Luca és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge is. Ennek a kvartettnek a másodikja lesz majd az Elek-együttes ellenfele.