Gulácsi megsérült és le kellett cserélni

A lipcseiek Gulácsival és Orbannal a kezdőben álltak fel, a kapust azonban a 29. percben sérülés miatt le kellett cserélni, míg Orban végigjátszotta a mérkőzést. A gól nélküli első félidő után a vendégek az első kapura lövésükből megszerezték a vezetést Mohamed Amoura révén az 52. percben.

A Leipzig a vendégek kapusának rossz kirúgása után egyenlítettek, nem sokkal ezután a Wolfsburg második kapura lövése egyben a második vendég gólt is eredményezte. A mezőnyfölényben játszó hazaiak két perccel a vége előtt kiegyenlítettek.

Bundesliga, 22. forduló: Augsburg–Heidenheim 1-0 (0-0), RB Leipzig–VfL Wolfsburg 2-2 (0-0), szombaton játszották: VfB Stuttgart–1. FC Köln 3–1 (1–0), Hoffenheim–Freiburg 3–0 (0–0), Bayer Leverkusen–St. Pauli 4–0 (2–0), Hamburger SV–Union Berlin 3–2 (2–1), Werder Bremen–Bayern München 0–3 (0–2), Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach 3–0 (2–0), pénteken játszották: Borussia Dortmund–FSV Mainz 4–0 (3–0).