FA Kupa: Szoboszlai gólt lőtt, Kerkez asszisztot adott

Szoboszlai Dominik gólt szerzett, Kerkez Milos gólpasszt adott, a Liverpool pedig 3–0-ra legyőzte a vendég Brightont az angol labdarúgó FA Kupa tizenhat közé jutásáért rendezett mérkőzésén szombaton késő este.

A magyar válogatott csapatkapitánya újra a védelem jobb oldalán futballozott, a 36. percben bal oldali szabadrúgása után Cody Gakpo fejelt a léc alá, de les miatt a játékvezető érvénytelenítette a gólt.

Kerkez – szokásához híven – rengeteget futott a védősor bal széléről indulva, és a 42. percben beadása után Curtis Jones megszerezte a vezetést. A Liverpool az 56. percben növelte az előnyét, mégpedig Szoboszlai gyönyörű góljával, miután a jobbösszekötő helyéről a jobb felső sarokba vágta a labdát.

A végeredményt Mohamed Szalah tizenegyesből állította be, és a házigazda a nyolcaddöntőben folytathatja.