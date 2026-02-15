2026. február 15., vasárnap

Előd

Sport

Emberelőnyt kihasználva győzött az Inter

A Juventus 10 emberrel majdnem elcsent egy pontot Milánóból

MH
 2026. február 15. vasárnap. 13:51
A listavezető Internazionale több mint egy félidőn keresztül emberelőnyben játszott, és végül 3–2-re nyert hazai pályán a Juventus ellen az olasz labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának szombat esti rangadóján.

A vendégektől Andrea Cambiaso a 17. percben öngólt vétett, majd kilenc perccel később az ellenfél kapujába is betalált. Csapattársa, a francia Pierre Kalulu az első félidő második felében két sárga lapot is kapott, így a Juventus a 42. perctől emberhátrányban folytatta. Sokáig tartotta is a döntetlent, de a 76. percben a 20 éves Francesco Esposito találatával a listavezető Internazionale ismét előnybe került. A vendégektől Manuel Locatelli 83. percben szerzett góljával a Juventus ismét egyenlített, de a milánóiak a 90. percben kicsikarták a győzelmet, a lengyel Piotr Zielinski találata három pontot ért.

A játéknap meglepetése volt a Fiorentina idegenbeli győzelme a Como otthonában. Győzelmük ellenére a lila-fehérek továbbra is a kiesőzónában szerénykednek.

Serie A, 25. forduló: Como–Fiorentina 1–2 (0–1), Lazio–Atalanta 0-2 (0–1), Internazionale–Juventus 3–2 (1–1), pénteken játszották: Pisa–AC Milan 1–2 (0–1), vasárnap játsszák: Udinese–Sassuolo 12.30, Cremonese–Genoa 15.00, Parma–Verona 15.00, Torino–Bologna 18.00, Napoli–AS Roma 20.45, hétfőn játsszák: Cagliari–Lecce 20.45.

A tabella: 1. Internazionale 61 pont, 2. AC Milan 53, 3. SSC Napoli 49, 4. AS Roma 46, 5. Juventus 46...20. Pisa 15.

