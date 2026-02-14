2026. február 14., szombat

Más magyar tekvondósok is helyet kaptak az elitben

MH/ MTI
 2026. február 14. szombat. 13:24
Változatlanul a Márton-ikrek állnak az élen a tekvondósok nemzetközi rangsorában - adta hírül honlapján a sportág hazai szövetsége.

Továbbra is a magyar ikrek az élen
Márton Viviana, és Márton Luana
Fotó: Facebook/Hungarian Taekwondo Federation - Magyar Taekwondo Szövetség/Borhi Mihály

A 20 éves lányok közül Viviana, a 2024-es párizsi ötkarikás játékok aranyérmese, a tavalyi világbajnokság győztese továbbra is vezeti az olimpiai ranglistát a női 67 kilogrammos súlycsoportban, míg a háromszoros vb-győztes Luana ugyanebben a küzdelmi kategóriában a világranglista első helyét foglalja el.

Márton Luana emellett az olimpiai rangsorban a második helyen áll a plusz 67 kilogrammosok között, néhány perccel fiatalabb húga pedig a 67 kilósoknál második a világranglistán.

Az ikerpár mindkét tagja jelölt volt, és a legjobb három között végzett az év magyar női sportolója választáson, végül a legtöbb szavazatot kapva Márton Luana lett 2025 legjobbja.

Az idei, februári nemzetközi rangsorban más magyar tekvondósok is helyet kaptak az elitben. Közülük a legelőkelőbb pozícióra a tavalyi junior Európa-bajnoki ezüstérmes, 17 éves Salim Kamilah tett szert, aki 2025-ben, élete első felnőtt világbajnokságán ötödikként végzett, s jelenleg az olimpiai ranglista 15. helyén áll a 49 kilósoknál.

