Óvszerhiány az olimpiai faluban

"A helyzet azt mutatja, hogy a Valentin-nap javában zajlik a faluban, ehhez nem is tudnék mást hozzáfűzni..."

 2026. február 14. szombat. 23:01
Óvszerhiány lépett fel a Milánóban és Cortina d’Ampezzóban zajló téli olimpia sportolói falujában.

A La Stampa című olasz újság arról számolt be, hogy a sportolóknak szánt tízezer ingyenes óvszer három nap alatt elfogyott a 2800 főt befogadó ötkarikás központban.

Mark Adams, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kommunikációs igazgatója újságíróknak a sajátos problémáról úgy nyilatkozott, hogy az óvszerhiány összefüggésben lehet a február 14-i, Valentin-napi ünnepségekkel.

"A helyzet azt mutatja, hogy a Valentin-nap javában zajlik a faluban, ehhez nem is tudnék mást hozzáfűzni..." - fogalmazott tömören Adams.

