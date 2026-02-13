2026. február 13., péntek

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Nem rajtolhatott az ukrán szkeletonos az olimpián

A sportoló elesett honfitársak fotóival ellátott sisakban akart versenyezni a milánói–cortinai játékokon

MH/MTI
 2026. február 13. péntek. 22:46
Megosztás

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a milánói-cortinai téli olimpiáról kizárt ukrán szkeletonos, Vlagyiszlav Heraszkevics beadványát.

Nem rajtolhatott az ukrán szkeletonos az olimpián
Vlagyiszlav Heraszkevics
Fotó: AFP/DPA/Robert Michael

A 27 éves sportolótól csütörtökön, a férfiak versenyének rajtja előtt vonta vissza az akkreditációt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), mert olyan sisakot akart viselni, amelyen azoknak a honfitárs sportolóknak a fényképét helyezte el, akik életüket vesztették az ukrajnai háborúban.

A NOB többször - Kirsty Coventry elnök személyesen is - egyeztetett Heraszkeviccsel, és más megemlékezési lehetőségeket ajánlott fel neki, de miután a sportoló ragaszkodott a sisak viseléséhez, nem engedték elrajtolni. A NOB közlése szerint az ukrán versenyző fejvédője nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak. A sportoló a CAS-hoz fordult, amely pénteken döntött az ügyében, és a NOB-nak adott igazat.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink