Megdöbbentő kritikát kapott Szoboszlai Dominik

Vállaltan népszerűtlen véleménycikket közölt Szoboszlai Dominikről az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói oldal, a Rousing The Kop. A már a címében is erős, „Szoboszlai Dominik még csak a közelében sincs annak, hogy a Liverpool legjobb játékosa legyen, amit a Sunderland elleni győzelem is bizonyított” írást jegyző James Brooke azt követően ragadott billentyűzetet, hogy a Vörösök a Premier League hétközi, keddi bajnokiján az eltiltott magyar hiányában is behúzták a nehéznek ígérkező idegenbeli összecsapást Sunderlandben, nagyon fontos három pontot begyűjtve ezzel.

A cikkíró ebből nem is annyira burkoltan azt a következtetést vonja le, hogy Szoboszlait kezdik kicsit „túlhájpolni”: állítja, bár a magyar válogatott csapatkapitánya kétségkívül kiváló szezont fut, egyáltalán nem olyan nélkülözhetetlen eleme a bajnokcsapatnak, mint azt sokan gondolják - írja a Mandiner.

Máris ledőlt a „Szoboszlai-mítosz” Liverpoolban?

A szerző rámutat, hogy a Sunderland elleni 1–0-s sikerrel a Liverpool idén mindkét olyan bajnokiját megnyerte, amelyen Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem lehetett ott a pályán (a másik a tök utolsó Wolverhampton ellen kiszenvedett győzelem volt még december végén).

Ezt a tényközlést aztán meglehetősen súlyos megállapítások követik. Brooke egyből azzal nyit, hogy bár Szoboszlai kétségtelenül megérdemli az idei szezonjáért kapott dicséreteket, a játékának van egy másik oldala is, amelyet kevés Liverpool-drukker hajlandó tudomásul venni: időnként hisztis, túlzottan laza és alibizésen is kapható. (...) A Sunderland elleni remek teljesítménnyel a Liverpool lerombolta a mítoszt, hogy Szoboszlai az a kulcsjátékos, aki köré a csapatot építeni kell. A rideg igazság ezzel szemben az, hogy ő csupán egy a fontos fogaskerekek közül a Vörösök gépezetében

– szól a szigorú verdikt, amit aztán példákkal igyekszik alátámasztani.

Brooke kezdésnek előhozakodik Szoboszlai tavalyi szezonjával, amely során szerinte a középpályások közül a legkisebb szerepet játszotta a bajnoki címben, és bár elismeri, hogy ebben az idényben vitathatatlanul szintet lépett, úgy látja, az elmúlt időszakban ismét akadt jó néhány olyan frusztráló teljesítménye, amelyből tavaly túl sok volt.

"A hétvégén szerzett lenyűgöző gólja elfedte Szoboszlai gyenge teljesítményét jobbhátvédként a Manchester City ellen, amelyet egy felesleges piros lap is tetézett, ami komoly károkat okozhatott volna a Liverpoolnak. Hogy ez végül nem történt meg, kizárólag a csapattársainak köszönhető, akik Sunderlandben érett, magabiztos teljesítményt nyújtottak egy nagyon nehéz idegenbeli meccsen, ezzel pedig megmutatták, többet érdemelnek annál, mint hogy ebben a szezonban csak „Szoboszlai-csapatként” hivatkozzanak rájuk."

A lesajnált Wirtz lesz végül a kulcsember?

A szerző szerint tehát a Szoboszlai nélkülözhetetlenségéről szóló „mítosz” ledőlt, s ezt még megfejeli azzal, hogy kifejti, szerinte a csapat jelenlegi egyetlen, valóban nélkülözhetetlen eleme nem más, mint a szezon első felében lesajnált sztárigazolás, Florian Wirtz, akit éppen a magyar egyik posztriválisaként hoztak az Anfieldre a nyáron.

„Lehet, hogy köze sem volt meccs egyetlen góljához, de mégis ő volt az, aki ellopta a show-t 90 percen keresztül. A szezon eleji nehézségek után Wirtz mostanra vált azzá a játékossá, aki nélkül a Liverpool egyszerűen képtelen működni. Ha ő nincs, honnan érkezik a kreatív szikra? Talán Szoboszlaitól, de ő nem rendelkezik azzal a fajta képességgel, hogy úgy alkosson valamit a semmiből, mint német kollégája”

– közli a szerző, aki még a másik nyári igazolást, a francia csatár Hugo Ekitikét is a magyar játékmester elé helyezi a fontossági sorrendben. A végkövetkeztetés hasonlóan szigorú: a véleménycikk szerint nem kérdés, hogy a Liverpoolnak a folytatásban is ugyanúgy szüksége lesz Szoboszlaira, aki kiváló szezont produkál, de a Barnsley elleni nevetséges, tizenhatoson belüli sarkazása és a City elleni felesleges piros lapja olyan jelek, amelyek azt mutatják, talán már elkezdte elhinni a saját maga körül kialakult felhajtást..."