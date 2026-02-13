Magyarokat gyalázták a Bukaresti Dinamo szurkolói

A fegyelmi bizottság elé hívták a házigazda Bukaresti Dinamo illetékeseit az U Craiova elleni bajnokin történt incidensek miatt. Kovács István megállította a mérkőzést a magyarellenes megnyilvánulások miatt.

A támadó a folyosó felé tartva összeszólalkozott egy dinamós drukkerrel, majd leköpte az ultrát (képünk illusztráció)

A hétfő esti, 1–1-re végződő, a labdarúgó Szuperliga 26. fordulójának mérkőzése során Kovács István játékvezetőt egy tárggyal megdobták a lelátóról, míg a vendégek játékosát, Ștefan Baiaramot a lefújás után verbális inzultus érte. A támadó a folyosó felé tartva összeszólalkozott egy dinamós drukkerrel, majd leköpte az ultrát - írta meg a Székely Sport.

Az esetet megelőzően, még a meccs hajrájában, a fővárosi szurkolótábortól magyargyalázó rigmusok is elhangzottak, zúgott a „Ki a magyarokkal az országból!” .

A nagykárolyi játékvezető minden incidenst rögzített a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvében, beleértve azt is, hogy a felé dobott tárgyat magával vitte az öltözőbe.

Mindez komoly szankciókat vonhat maga után: pénzbüntetés mellett a stadion lelátóinak részleges vagy teljes lezárása is szóba kerülhet.

Az ügyet a szakszövetség fegyelmi bizottsága tárgyalja, ahová már beidézték a találkozót szervező Bukaresti Dinamo illetékeseit.

Ami a piros-fehérek hátralévő hazai mérkőzéseit illeti, legközelebb az Unirea Sloboziát, utána pedig az FC Argeșt látják vendégül.